https://ria.ru/20240613/averin-1952595584.html

Максим Аверин перешел из Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова"

Максим Аверин перешел из Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова" - РИА Новости, 13.06.2024

Максим Аверин перешел из Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова"

Заслуженный артист России, актер театра и кино Максим Аверин ушел из Театра сатиры в "Ленком Марка Захарова", сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:05

2024-06-13T15:05

2024-06-13T15:05

культура

максим аверин

марк варшавер

новости культуры

ленком

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер театра и кино Максим Аверин ушел из Театра сатиры в "Ленком Марка Захарова", сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер. "Он (Аверин) переходит к нам с нового сезона. Хотя он уже играет у нас в двух спектаклях. Сейчас будет репетировать роль короля в "Гамлете", - сказал собеседник агентства. Варшавер добавил, что несколько лет назад предлагал Аверину перейти в труппу театра, сейчас он принял это предложение. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили о том, что народный артист России Евгений Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Помимо новой должности он сохранил за собой пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. Позже в пресс-службе Театра сатиры сообщали РИА Новости, что Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым.

https://ria.ru/20240514/domogarov-1945962983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

максим аверин, марк варшавер, новости культуры, ленком