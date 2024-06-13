https://ria.ru/20240613/averin-1952595584.html
Максим Аверин перешел из Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова"
Максим Аверин перешел из Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова" - РИА Новости, 13.06.2024
Максим Аверин перешел из Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова"
Заслуженный артист России, актер театра и кино Максим Аверин ушел из Театра сатиры в "Ленком Марка Захарова", сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:05
2024-06-13T15:05
2024-06-13T15:05
культура
максим аверин
марк варшавер
новости культуры
ленком
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер театра и кино Максим Аверин ушел из Театра сатиры в "Ленком Марка Захарова", сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер. "Он (Аверин) переходит к нам с нового сезона. Хотя он уже играет у нас в двух спектаклях. Сейчас будет репетировать роль короля в "Гамлете", - сказал собеседник агентства. Варшавер добавил, что несколько лет назад предлагал Аверину перейти в труппу театра, сейчас он принял это предложение. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили о том, что народный артист России Евгений Герасимов станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Помимо новой должности он сохранил за собой пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке. Позже в пресс-службе Театра сатиры сообщали РИА Новости, что Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым.
https://ria.ru/20240514/domogarov-1945962983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим аверин, марк варшавер, новости культуры, ленком
Культура, Максим Аверин, Марк Варшавер, Новости культуры, Ленком
Максим Аверин перешел из Театра Сатиры в "Ленком Марка Захарова"
Варшавер: Максим Аверин с нового сезона будет служить в "Ленкоме Марка Захарова"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер театра и кино Максим Аверин ушел из Театра сатиры в "Ленком Марка Захарова", сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер.
"Он (Аверин) переходит к нам с нового сезона. Хотя он уже играет у нас в двух спектаклях. Сейчас будет репетировать роль короля в "Гамлете", - сказал собеседник агентства. Варшавер добавил, что несколько лет назад предлагал Аверину перейти в труппу театра, сейчас он принял это предложение.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщили о том, что народный артист России Евгений Герасимов
станет художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Помимо новой должности он сохранил за собой пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке.
Позже в пресс-службе Театра сатиры сообщали РИА Новости, что Герасимов пришел со своим директором Павлом Нестратовым.