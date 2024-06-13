https://ria.ru/20240613/auditor-1952733687.html

Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины

Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины - РИА Новости, 13.06.2024

Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины

Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора ведомства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:44

2024-06-13T22:44

2024-06-13T22:45

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сша

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора ведомства. "Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на 1,9 миллиарда долларов, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов, показывает, что министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику, связанную с инструкциями генерального инспектора", - говорится в отчете контрольного ведомства.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946483921.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, министерство обороны сша, сша, в мире