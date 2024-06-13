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Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины - РИА Новости, 13.06.2024
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22:44 13.06.2024 (обновлено: 22:45 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/auditor-1952733687.html
Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины
Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины - РИА Новости, 13.06.2024
Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины
Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора ведомства. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:44
2024-06-13T22:45
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора ведомства. "Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на 1,9 миллиарда долларов, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов, показывает, что министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику, связанную с инструкциями генерального инспектора", - говорится в отчете контрольного ведомства.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946483921.html
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украина, министерство обороны сша, сша, в мире
Украина, Министерство обороны США, США, В мире
Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины

Пентагон нашел завышение цен на оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Аудитор Пентагона нашел завышение цен на американское оружие для Украины еще на 1,9 миллиарда долларов, говорится в отчете генерального инспектора ведомства.
"Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на 1,9 миллиарда долларов, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов, показывает, что министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику, связанную с инструкциями генерального инспектора", - говорится в отчете контрольного ведомства.
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