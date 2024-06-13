https://ria.ru/20240613/ataka-1952600566.html

ВСУ атаковали Еленовку в ДНР с помощью дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Еленовку в ДНР с помощью дрона-камикадзе - РИА Новости, 13.06.2024

ВСУ атаковали Еленовку в ДНР с помощью дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:22

2024-06-13T15:22

2024-06-13T15:22

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20240613/lugovoy-1952588039.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк