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ВСУ атаковали Еленовку в ДНР с помощью дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Еленовку в ДНР с помощью дрона-камикадзе - РИА Новости, 13.06.2024
ВСУ атаковали Еленовку в ДНР с помощью дрона-камикадзе
Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:22
2024-06-13T15:22
2024-06-13T15:22
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.55 - населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
ВСУ атаковали Еленовку в ДНР с помощью дрона-камикадзе
Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе