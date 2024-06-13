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"Путин шлет сигнал". СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США - РИА Новости, 13.06.2024
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09:35 13.06.2024 (обновлено: 10:54 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/at-1952485158.html
"Путин шлет сигнал". СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США
"Путин шлет сигнал". СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США - РИА Новости, 13.06.2024
"Путин шлет сигнал". СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США
Отправкой кораблей ВМФ России на Кубу президент Владимир Путин послал сигнал США, пишет The American Thinker. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:35
2024-06-13T10:54
гавана
россия
куба
владимир путин
джо байден
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отправкой кораблей ВМФ России на Кубу президент Владимир Путин послал сигнал США, пишет The American Thinker."Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал", — говорится в материале.Обозреватель предположила, что появление кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение Белого дома Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России."Москва шлет нам вполне предсказуемый сигнал, и Джо Байден либо знал об этом, но даже палец о палец не ударил, либо не знал — и искренне изумился. В любом случае видок у него теперь неважный", — подытожила автор.Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240613/plan-1952483387.html
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гавана, россия, куба, владимир путин, джо байден, в мире, сша, украина, политика
Гавана, Россия, Куба, Владимир Путин, Джо Байден, В мире, США, Украина, Политика
"Путин шлет сигнал". СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США

AT: отправкой кораблей ВМФ России на Кубу Путин послал сигнал США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отправкой кораблей ВМФ России на Кубу президент Владимир Путин послал сигнал США, пишет The American Thinker.
«
"Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал", — говорится в материале.
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Обозреватель предположила, что появление кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение Белого дома Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России.
«
"Москва шлет нам вполне предсказуемый сигнал, и Джо Байден либо знал об этом, но даже палец о палец не ударил, либо не знал — и искренне изумился. В любом случае видок у него теперь неважный", — подытожила автор.
Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ГаванаРоссияКубаВладимир ПутинДжо БайденВ миреСШАУкраинаПолитика
 
 
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