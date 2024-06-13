https://ria.ru/20240613/at-1952485158.html

"Путин шлет сигнал". СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США

"Путин шлет сигнал". СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США - РИА Новости, 13.06.2024

"Путин шлет сигнал". СМИ забили тревогу из-за маневра России у границ США

Отправкой кораблей ВМФ России на Кубу президент Владимир Путин послал сигнал США, пишет The American Thinker. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:35

2024-06-13T09:35

2024-06-13T10:54

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сша

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отправкой кораблей ВМФ России на Кубу президент Владимир Путин послал сигнал США, пишет The American Thinker."Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал", — говорится в материале.Обозреватель предположила, что появление кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение Белого дома Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России."Москва шлет нам вполне предсказуемый сигнал, и Джо Байден либо знал об этом, но даже палец о палец не ударил, либо не знал — и искренне изумился. В любом случае видок у него теперь неважный", — подытожила автор.Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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гавана

россия

куба

сша

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