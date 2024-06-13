https://ria.ru/20240613/armeniya-1952605552.html
Посол Белоруссии в Ереване вернется в Минск
Посол Белоруссии в Ереване вернется в Минск - РИА Новости, 13.06.2024
Посол Белоруссии в Ереване вернется в Минск
Посол Белоруссии в Ереване Александр Конюк в ближайшее время прибудет в Минск, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:35
2024-06-13T15:35
2024-06-13T16:13
в мире
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армения
никол пашинян
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Посол Белоруссии в Ереване Александр Конюк в ближайшее время прибудет в Минск, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логичным шагом после заморозки членства будет выход страны из ОДКБ. По его словам, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа". Посол Армении в Белоруссии был отозван в Ереван для консультаций."Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять", - сказал он.По словам Глаза, в Минске не понимают, при чем тут Белоруссия. "Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", - отметил он.
https://ria.ru/20240610/armeniya-1951853350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, армения, никол пашинян
В мире, Белоруссия, Армения, Никол Пашинян
Посол Белоруссии в Ереване вернется в Минск
МИД Белоруссии: Минск не собирается ухудшать отношения с Ереваном
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Посол Белоруссии в Ереване Александр Конюк в ближайшее время прибудет в Минск, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян
заявил, что следующим логичным шагом после заморозки членства будет выход страны из ОДКБ
. По его словам, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа". Посол Армении в Белоруссии был отозван в Ереван для консультаций.
"Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять", - сказал он.
По словам Глаза, в Минске не понимают, при чем тут Белоруссия. "Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", - отметил он.