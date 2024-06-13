https://ria.ru/20240613/armeniya-1952605552.html

Посол Белоруссии в Ереване вернется в Минск

Посол Белоруссии в Ереване вернется в Минск - РИА Новости, 13.06.2024

Посол Белоруссии в Ереване вернется в Минск

Посол Белоруссии в Ереване Александр Конюк в ближайшее время прибудет в Минск, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:35

2024-06-13T15:35

2024-06-13T16:13

в мире

белоруссия

армения

никол пашинян

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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Посол Белоруссии в Ереване Александр Конюк в ближайшее время прибудет в Минск, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логичным шагом после заморозки членства будет выход страны из ОДКБ. По его словам, теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии "найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа". Посол Армении в Белоруссии был отозван в Ереван для консультаций."Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять", - сказал он.По словам Глаза, в Минске не понимают, при чем тут Белоруссия. "Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", - отметил он.

https://ria.ru/20240610/armeniya-1951853350.html

белоруссия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, армения, никол пашинян