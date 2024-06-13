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Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 13.06.2024
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13:14 13.06.2024 (обновлено: 13:19 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/armeniya-1952554354.html
Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков
Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 13.06.2024
Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков
Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:14
2024-06-13T13:19
армения
россия
никол пашинян
дмитрий песков
одкб
политика
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с выходом Армении из ОДКБ. Песков заметил, что в этом наверняка заинтересована и Армения."Каждая страна определяет свои приоритеты. Наши приоритеты хорошо понятны, мы последовательно их отстаиваем, и также эти приоритеты в области безопасности, коллективной безопасности разделяют с нами страны-участницы (ОДКБ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, политика
Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ, Политика
Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков

Песков: Россия продолжит работу с Арменией, чтобы прояснить ее позицию по ОДКБ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с выходом Армении из ОДКБ. Песков заметил, что в этом наверняка заинтересована и Армения.
"Каждая страна определяет свои приоритеты. Наши приоритеты хорошо понятны, мы последовательно их отстаиваем, и также эти приоритеты в области безопасности, коллективной безопасности разделяют с нами страны-участницы (ОДКБ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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АрменияРоссияНикол ПашинянДмитрий ПесковОДКБПолитика
 
 
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