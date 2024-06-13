https://ria.ru/20240613/armeniya-1952554354.html

Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков

Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 13.06.2024

Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков

Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:14

2024-06-13T13:14

2024-06-13T13:19

армения

россия

никол пашинян

дмитрий песков

одкб

политика

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с выходом Армении из ОДКБ. Песков заметил, что в этом наверняка заинтересована и Армения."Каждая страна определяет свои приоритеты. Наши приоритеты хорошо понятны, мы последовательно их отстаиваем, и также эти приоритеты в области безопасности, коллективной безопасности разделяют с нами страны-участницы (ОДКБ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952494282.html

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, политика