https://ria.ru/20240613/armeniya-1952554354.html
Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков
Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 13.06.2024
Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков
Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:14
2024-06-13T13:14
2024-06-13T13:19
армения
россия
никол пашинян
дмитрий песков
одкб
политика
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с выходом Армении из ОДКБ. Песков заметил, что в этом наверняка заинтересована и Армения."Каждая страна определяет свои приоритеты. Наши приоритеты хорошо понятны, мы последовательно их отстаиваем, и также эти приоритеты в области безопасности, коллективной безопасности разделяют с нами страны-участницы (ОДКБ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, политика
Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ, Политика
Россия продолжит работу с Арменией, в том числе по ОДКБ, заявил Песков
Песков: Россия продолжит работу с Арменией, чтобы прояснить ее позицию по ОДКБ