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Посла Армении в Белоруссии отозвали для консультаций - РИА Новости, 13.06.2024
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11:42 13.06.2024 (обновлено: 12:31 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/armeniya-1952526767.html
Посла Армении в Белоруссии отозвали для консультаций
Посла Армении в Белоруссии отозвали для консультаций - РИА Новости, 13.06.2024
Посла Армении в Белоруссии отозвали для консультаций
Посла Армении в Минске вызвали в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:42
2024-06-13T12:31
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Посла Армении в Минске вызвали в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян."Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций", - говорится в заявлении пресс-секретаря.В четверг премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".Пашинян заявлял о возможности выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности, в число руководителей которой входит Лукашенко, но уточнил, что теоретически отношение Армении к ОДКБ может измениться, "если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".Армянский премьер добавил, что "будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ".
https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949839353.html
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в мире, армения, белоруссия, александр лукашенко, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, Белоруссия, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, ОДКБ
Посла Армении в Белоруссии отозвали для консультаций

МИД Армении вызвал посла в Белоруссии в Ереван для консультаций

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Посла Армении в Минске вызвали в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
"Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций", - говорится в заявлении пресс-секретаря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Лукашенко дал совет Пашиняну
1 июня, 09:47
В четверг премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
Пашинян заявлял о возможности выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности, в число руководителей которой входит Лукашенко, но уточнил, что теоретически отношение Армении к ОДКБ может измениться, "если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".
Армянский премьер добавил, что "будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ".
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МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ
10 июня, 06:36
 
В миреАрменияБелоруссияАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянОДКБ
 
 
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