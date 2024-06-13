https://ria.ru/20240613/armeniya-1952526767.html

Посла Армении в Белоруссии отозвали для консультаций

Посла Армении в Белоруссии отозвали для консультаций - РИА Новости, 13.06.2024

Посла Армении в Белоруссии отозвали для консультаций

Посла Армении в Минске вызвали в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:42

2024-06-13T11:42

2024-06-13T12:31

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белоруссия

александр лукашенко

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Посла Армении в Минске вызвали в Ереван для консультаций, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян."Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций", - говорится в заявлении пресс-секретаря.В четверг премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".Пашинян заявлял о возможности выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности, в число руководителей которой входит Лукашенко, но уточнил, что теоретически отношение Армении к ОДКБ может измениться, "если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".Армянский премьер добавил, что "будет вынужден обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ЕАЭС и СНГ".

https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949839353.html

https://ria.ru/20240610/armeniya-1951853350.html

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Кирилл Волков

в мире, армения, белоруссия, александр лукашенко, никол пашинян, одкб