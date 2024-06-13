https://ria.ru/20240613/argentina-1952544952.html

Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине

Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине - РИА Новости, 13.06.2024

Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:45

2024-06-13T12:45

2024-06-13T12:51

в мире

аргентина

украина

брюссель

ллойд остин

министерство обороны сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. "Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг. В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС.

https://ria.ru/20231210/argentina-1914882573.html

аргентина

украина

брюссель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, украина, брюссель, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, евросоюз