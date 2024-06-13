https://ria.ru/20240613/argentina-1952544952.html
Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине
Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине - РИА Новости, 13.06.2024
Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:45
2024-06-13T12:45
2024-06-13T12:51
в мире
аргентина
украина
брюссель
ллойд остин
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нато
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. "Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг. В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС.
https://ria.ru/20231210/argentina-1914882573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, украина, брюссель, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, евросоюз
В мире, Аргентина, Украина, Брюссель, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, Евросоюз
Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине
Глава Пентагона: Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине