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Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине - РИА Новости, 13.06.2024
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12:45 13.06.2024 (обновлено: 12:51 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/argentina-1952544952.html
Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине
Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине - РИА Новости, 13.06.2024
Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:45
2024-06-13T12:51
в мире
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ллойд остин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине. "Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг. В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС.
https://ria.ru/20231210/argentina-1914882573.html
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в мире, аргентина, украина, брюссель, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, евросоюз
В мире, Аргентина, Украина, Брюссель, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, Евросоюз
Глава Пентагона заявил, что Аргентина вошла в контактную группу по Украине

Глава Пентагона: Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона США Ллойд Остин на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 13 июня 2024
Глава Пентагона США Ллойд Остин на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона США Ллойд Остин на заседании Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 13 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине.
"Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена", - заявил Остин перед началом встречи контактной группы в Брюсселе в четверг.
В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС.
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В миреАргентинаУкраинаБрюссельЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТОЕвросоюз
 
 
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