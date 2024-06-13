https://ria.ru/20240613/argentina-1952467046.html
Сенат Аргентины на фоне протестов в целом одобрил реформы Милея
Сенат Аргентины на фоне протестов в целом одобрил реформы Милея - РИА Новости, 13.06.2024
Сенат Аргентины на фоне протестов в целом одобрил реформы Милея
Сенат Аргентины на фоне протестов в целом одобрил реформы президента страны Хавьера Милея, следует из результатов голосования. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:25
2024-06-13T05:25
2024-06-13T05:56
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Сенат Аргентины на фоне протестов в целом одобрил реформы президента страны Хавьера Милея, следует из результатов голосования.Парламентарии проголосовали вничью - 36 голосами за и 36 голосами против. В такой ситуации решающим оказывается голос спикера. Вице-президент страны и глава сената Виктория Вильярруэль поддержала реформы.Дискуссия по законопроекту проходила на фоне акции протеста, на которую собрались тысячи человек.Проходившая поначалу мирная акция постепенно переросла в столкновения с правоохранителями. Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, разбили мостовую и начали кидать булыжники в полицию, которая пряталась за железными щитами, выставленными вокруг здания конгресса. После этого полиция начала разгонять манифестантов, применив спецсредства. В ход пошли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики в декабре 2023 года. Это документ, отражающий видение главы государства в отношении развития страны. Ряд положений декрета были преобразованы в свод законов, которые претерпели серьезную корректировку в ходе рассмотрения в нижней палате парламента.Реформы прописывают возможность приватизации госкомпаний, отмену регулирования цен, изменение трудовых отношений и налоговой политики, новый режим привлечения иностранных инвестиций.
https://ria.ru/20240606/miley-1951186056.html
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аргентина, в мире
Сенат Аргентины на фоне протестов в целом одобрил реформы Милея
Сенат Аргентины на фоне протестов в целом одобрил реформы президента Милея
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн - РИА Новости. Сенат Аргентины на фоне протестов в целом одобрил реформы президента страны Хавьера Милея, следует из результатов голосования.
Парламентарии проголосовали вничью - 36 голосами за и 36 голосами против. В такой ситуации решающим оказывается голос спикера. Вице-президент страны и глава сената Виктория Вильярруэль поддержала реформы.
Дискуссия по законопроекту проходила на фоне акции протеста, на которую собрались тысячи человек.
Проходившая поначалу мирная акция постепенно переросла в столкновения с правоохранителями. Протестующие подожгли машину, стоявшую на площади, разбили мостовую и начали кидать булыжники в полицию, которая пряталась за железными щитами, выставленными вокруг здания конгресса. После этого полиция начала разгонять манифестантов, применив спецсредства. В ход пошли водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.
Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики в декабре 2023 года. Это документ, отражающий видение главы государства в отношении развития страны. Ряд положений декрета были преобразованы в свод законов, которые претерпели серьезную корректировку в ходе рассмотрения в нижней палате парламента.
Реформы прописывают возможность приватизации госкомпаний, отмену регулирования цен, изменение трудовых отношений и налоговой политики, новый режим привлечения иностранных инвестиций.