https://ria.ru/20240613/arest-1952468553.html
Источник: в Хабаровске задержаны бизнесмены за легализацию тысячи мигрантов
Источник: в Хабаровске задержаны бизнесмены за легализацию тысячи мигрантов - РИА Новости, 13.06.2024
Источник: в Хабаровске задержаны бизнесмены за легализацию тысячи мигрантов
Два бизнесмена задержаны в Хабаровске по подозрению в нелегальной легализации мигрантов, через их фирмы могло пройти свыше тысячи человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T06:07
2024-06-13T06:07
2024-06-13T06:31
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ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Два бизнесмена задержаны в Хабаровске по подозрению в нелегальной легализации мигрантов, через их фирмы могло пройти свыше тысячи человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В Хабаровске задержали бизнесменов Александра Сизинцева и Дениса Беляева, оба 1983 года рождения. С 2020 года они занимались незаконной легализацией мигрантов", - сообщил источник агентства. По его данным, пока им вменили легализацию не менее 26 граждан Киргизии, однако, по данным источников, речь может идти о нескольких сотнях, а возможно, свыше тысячи человек. "По оперативным данным, к ним обращались свыше 1 тысячи иностранцев: киргизы - за договорами для продления пребывания, узбеки и таджики - за договорами для продления патента на два года", - сообщил источник. Собеседник агентства уточнил, что для всех категорий оформлялась регистрация по месту пребывания. Учет осуществлялся на основании договоров. Заведено дело по статье об "Организации незаконной миграции" (322.1 УК РФ). Согласно имеющимся у агентства видео с обысков, они прошли и в офисе организации, и в квартире одного из бизнесменов, который был удивлен появлением сотрудников силового ведомства. Задержания прошли еще в марте, а на днях уголовное дело направили в суд. Согласно данным ЕГРЮЛ, Беляев в 2019-2021 годах вел в Хабаровске свою деятельность как индивидуальный предприниматель, а затем зарегистрировал юрлицо ООО "АНЕСТИ", где был руководителем, а 22 мая текущего года "АНЕСТИ" исключено из ЕГРЮЛ.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
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Происшествия, Хабаровск, Киргизия, Россия
Источник: в Хабаровске задержаны бизнесмены за легализацию тысячи мигрантов
В Хабаровске задержали двух бизнесменов за легализацию тысячи мигрантов
ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Два бизнесмена задержаны в Хабаровске по подозрению в нелегальной легализации мигрантов, через их фирмы могло пройти свыше тысячи человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"В Хабаровске задержали бизнесменов Александра Сизинцева и Дениса Беляева, оба 1983 года рождения. С 2020 года они занимались незаконной легализацией мигрантов", - сообщил источник агентства.
По его данным, пока им вменили легализацию не менее 26 граждан Киргизии
, однако, по данным источников, речь может идти о нескольких сотнях, а возможно, свыше тысячи человек.
"По оперативным данным, к ним обращались свыше 1 тысячи иностранцев: киргизы - за договорами для продления пребывания, узбеки и таджики - за договорами для продления патента на два года", - сообщил источник.
Собеседник агентства уточнил, что для всех категорий оформлялась регистрация по месту пребывания. Учет осуществлялся на основании договоров.
Заведено дело по статье об "Организации незаконной миграции" (322.1 УК РФ
). Согласно имеющимся у агентства видео с обысков, они прошли и в офисе организации, и в квартире одного из бизнесменов, который был удивлен появлением сотрудников силового ведомства. Задержания прошли еще в марте, а на днях уголовное дело направили в суд.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Беляев в 2019-2021 годах вел в Хабаровске свою деятельность как индивидуальный предприниматель, а затем зарегистрировал юрлицо ООО "АНЕСТИ", где был руководителем, а 22 мая текущего года "АНЕСТИ" исключено из ЕГРЮЛ.