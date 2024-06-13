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Антонов пообещал ответ на новые санкции США - РИА Новости, 13.06.2024
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01:10 13.06.2024 (обновлено: 01:39 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/antonov-1952458473.html
Антонов пообещал ответ на новые санкции США
Антонов пообещал ответ на новые санкции США - РИА Новости, 13.06.2024
Антонов пообещал ответ на новые санкции США
Россия ответит на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:10
2024-06-13T01:39
россия
вашингтон (штат)
сша
анатолий антонов
владимир путин
сбербанк россии
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Россия ответит на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат назвал введенные накануне американским минфином новые санкции поздравлением российскому народу со стороны властей США.&quot;Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ&quot;, — заявил Антонов в посольстве на мероприятии по случаю Дня России.Как отметил глава дипмиссии, "американские власти по-прежнему верят, что могут решать глобальные проблемы в одиночку". "Тем временем растут такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие", — указал он.Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.Кроме того, под санкции попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. После этого Мосбиржа объявила о приостановке торгов долларом и евро.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240502/ssha-1943386710.html
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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, владимир путин, сбербанк россии
Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Сбербанк России
Антонов пообещал ответ на новые санкции США

Посол Антонов о новых санкциях: Россия ответит на навязываемую США конфронтацию

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Россия ответит на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат назвал введенные накануне американским минфином новые санкции поздравлением российскому народу со стороны властей США.
«

"Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ", — заявил Антонов в посольстве на мероприятии по случаю Дня России.

Как отметил глава дипмиссии, "американские власти по-прежнему верят, что могут решать глобальные проблемы в одиночку". "Тем временем растут такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие", — указал он.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Антонов назвал новые антироссийские санкции нелегитимными ухищрениями
2 мая, 02:20
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Кроме того, под санкции попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. После этого Мосбиржа объявила о приостановке торгов долларом и евро.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России
23 февраля, 20:18
 
РоссияВашингтон (штат)СШААнатолий АнтоновВладимир ПутинСбербанк России
 
 
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