https://ria.ru/20240613/antonov-1952458473.html

Антонов пообещал ответ на новые санкции США

Антонов пообещал ответ на новые санкции США - РИА Новости, 13.06.2024

Антонов пообещал ответ на новые санкции США

Россия ответит на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T01:10

2024-06-13T01:10

2024-06-13T01:39

россия

вашингтон (штат)

сша

анатолий антонов

владимир путин

сбербанк россии

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Россия ответит на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат назвал введенные накануне американским минфином новые санкции поздравлением российскому народу со стороны властей США."Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ", — заявил Антонов в посольстве на мероприятии по случаю Дня России.Как отметил глава дипмиссии, "американские власти по-прежнему верят, что могут решать глобальные проблемы в одиночку". "Тем временем растут такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие", — указал он.Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.Кроме того, под санкции попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. После этого Мосбиржа объявила о приостановке торгов долларом и евро.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943386710.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929202737.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, владимир путин, сбербанк россии