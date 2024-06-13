Антонов заявил о провале всех попыток изолировать Россию
Посол Антонов: попытки противников РФ добиться ее изоляции потерпели провал
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Россия никому не угрожает, а попытки враждебно настроенных стран добиться ее международной изоляции потерпели провал, заявил в среду российский посол в США Анатолий Антонов.
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"Российская Федерация развивается как миролюбивая страна. Мы никому не угрожаем. Однако боролись и будем бороться против неоколониализма, против деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, "цветущий сад" и "джунгли", попыток западного меньшинства притеснять малые и молодые государства", - сказал Антонов на торжественном приеме в дипмиссии в Вашингтоне, посвященном празднованию Дня России.
Дипломат отметил, что Москва продолжает такую работу на площадке ООН, отстаивая нормы международного права, включая равенство государств и принцип невмешательства во внутренние дела других народов. На основании этих же подходов РФ продвигает позитивную программу в рамках своего председательства в БРИКС и СНГ, а также по линии ШОС и ЕАЭС, добавил Антонов.
"Значение этих объединений в решении глобальных проблем неуклонно растет. Попытки противников России добиться международной изоляции нашей страны провалились. Многочисленные гости на этом приеме - тому подтверждение", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.
День России ежегодно отмечается 12 июня.