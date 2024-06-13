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Антонов заявил о провале всех попыток изолировать Россию - РИА Новости, 13.06.2024
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01:08 13.06.2024 (обновлено: 01:34 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/antonov-1952458321.html
Антонов заявил о провале всех попыток изолировать Россию
Антонов заявил о провале всех попыток изолировать Россию - РИА Новости, 13.06.2024
Антонов заявил о провале всех попыток изолировать Россию
Россия никому не угрожает, а попытки враждебно настроенных стран добиться ее международной изоляции потерпели провал, заявил в среду российский посол в США... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T01:08
2024-06-13T01:34
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Россия никому не угрожает, а попытки враждебно настроенных стран добиться ее международной изоляции потерпели провал, заявил в среду российский посол в США Анатолий Антонов."Российская Федерация развивается как миролюбивая страна. Мы никому не угрожаем. Однако боролись и будем бороться против неоколониализма, против деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, "цветущий сад" и "джунгли", попыток западного меньшинства притеснять малые и молодые государства", - сказал Антонов на торжественном приеме в дипмиссии в Вашингтоне, посвященном празднованию Дня России.Дипломат отметил, что Москва продолжает такую работу на площадке ООН, отстаивая нормы международного права, включая равенство государств и принцип невмешательства во внутренние дела других народов. На основании этих же подходов РФ продвигает позитивную программу в рамках своего председательства в БРИКС и СНГ, а также по линии ШОС и ЕАЭС, добавил Антонов."Значение этих объединений в решении глобальных проблем неуклонно растет. Попытки противников России добиться международной изоляции нашей страны провалились. Многочисленные гости на этом приеме - тому подтверждение", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.День России ежегодно отмечается 12 июня.
https://ria.ru/20240611/preshenie-1952297062.html
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, оон, брикс, снг
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, ООН, БРИКС, СНГ
Антонов заявил о провале всех попыток изолировать Россию

Посол Антонов: попытки противников РФ добиться ее изоляции потерпели провал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Россия никому не угрожает, а попытки враждебно настроенных стран добиться ее международной изоляции потерпели провал, заявил в среду российский посол в США Анатолий Антонов.
«
"Российская Федерация развивается как миролюбивая страна. Мы никому не угрожаем. Однако боролись и будем бороться против неоколониализма, против деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, "цветущий сад" и "джунгли", попыток западного меньшинства притеснять малые и молодые государства", - сказал Антонов на торжественном приеме в дипмиссии в Вашингтоне, посвященном празднованию Дня России.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Антонов прокомментировал решение США по поставкам оружия "Азову"*
11 июня, 23:10
Дипломат отметил, что Москва продолжает такую работу на площадке ООН, отстаивая нормы международного права, включая равенство государств и принцип невмешательства во внутренние дела других народов. На основании этих же подходов РФ продвигает позитивную программу в рамках своего председательства в БРИКС и СНГ, а также по линии ШОС и ЕАЭС, добавил Антонов.
"Значение этих объединений в решении глобальных проблем неуклонно растет. Попытки противников России добиться международной изоляции нашей страны провалились. Многочисленные гости на этом приеме - тому подтверждение", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Антонов рассказал об угрозах в адрес российского посольства в США
11 июня, 23:21
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновООНБРИКССНГ
 
 
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