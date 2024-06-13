https://ria.ru/20240613/alibasov-1952580495.html

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца - РИА Новости, 13.06.2024

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо, сообщил РИА Новости его сын. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:20

2024-06-13T14:20

2024-06-13T14:20

культура

бари алибасов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ae26a09e0b24421623a7c68b746ab45.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо, сообщил РИА Новости его сын. "Сейчас с ним все хорошо. Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово", - сказал сын продюсера, отметив, что Алибасов впервые за три года убирается дома и готовит. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Алибасов якобы с трудом разговаривает и передвигается после перенесенного инсульта. Алибасов был госпитализирован 25 февраля в реанимацию Боткинской больницы. Его выписали 2 марта с диагнозом "неподтвержденный инсульт".

https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бари алибасов