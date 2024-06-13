https://ria.ru/20240613/alibasov-1952580495.html
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца - РИА Новости, 13.06.2024
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо, сообщил РИА Новости его сын. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:20
2024-06-13T14:20
2024-06-13T14:20
культура
бари алибасов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо, сообщил РИА Новости его сын. "Сейчас с ним все хорошо. Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово", - сказал сын продюсера, отметив, что Алибасов впервые за три года убирается дома и готовит. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Алибасов якобы с трудом разговаривает и передвигается после перенесенного инсульта. Алибасов был госпитализирован 25 февраля в реанимацию Боткинской больницы. Его выписали 2 марта с диагнозом "неподтвержденный инсульт".
https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html
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бари алибасов
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца
Сын Алибасова: отец перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо, сообщил РИА Новости его сын.
«
"Сейчас с ним все хорошо. Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово", - сказал сын продюсера, отметив, что Алибасов впервые за три года убирается дома и готовит.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Алибасов якобы с трудом разговаривает и передвигается после перенесенного инсульта.
Алибасов был госпитализирован 25 февраля в реанимацию Боткинской больницы. Его выписали 2 марта с диагнозом "неподтвержденный инсульт".