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Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца - РИА Новости, 13.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:20 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/alibasov-1952580495.html
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца - РИА Новости, 13.06.2024
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо, сообщил РИА Новости его сын. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:20
2024-06-13T14:20
культура
бари алибасов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо, сообщил РИА Новости его сын. "Сейчас с ним все хорошо. Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово", - сказал сын продюсера, отметив, что Алибасов впервые за три года убирается дома и готовит. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Алибасов якобы с трудом разговаривает и передвигается после перенесенного инсульта. Алибасов был госпитализирован 25 февраля в реанимацию Боткинской больницы. Его выписали 2 марта с диагнозом "неподтвержденный инсульт".
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бари алибасов
Культура, Бари Алибасов
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца

Сын Алибасова: отец перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов перенес инсульт месяц назад, сейчас с ним все хорошо, сообщил РИА Новости его сын.
«
"Сейчас с ним все хорошо. Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово", - сказал сын продюсера, отметив, что Алибасов впервые за три года убирается дома и готовит.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Алибасов якобы с трудом разговаривает и передвигается после перенесенного инсульта.
Алибасов был госпитализирован 25 февраля в реанимацию Боткинской больницы. Его выписали 2 марта с диагнозом "неподтвержденный инсульт".
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КультураБари Алибасов
 
 
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