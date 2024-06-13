https://ria.ru/20240613/aksakov-1952559977.html

США подрывают собственное могущество, вводя новые санкции, заявил Аксаков

США подрывают собственное могущество, вводя новые санкции, заявил Аксаков - РИА Новости, 13.06.2024

США подрывают собственное могущество, вводя новые санкции, заявил Аксаков

США, вводя очередные санкции против России, сами подрывают могущество своей страны, опиравшееся на доллар как валюту для международных расчетов, заявил РИА... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:32

2024-06-13T13:32

2024-06-13T13:32

экономика

сша

россия

анатолий аксаков

госдума рф

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США, вводя очередные санкции против России, сами подрывают могущество своей страны, опиравшееся на доллар как валюту для международных расчетов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Это сигнал для тех стран, которые раньше активно использовали доллар, что надо выходить из американских активов и активов, номинированных в долларах. Очевидно, что это будет происходить, американцы своими руками фактически подрывают могущество своей страны, которое опиралось на доллар как валюту для международных расчетов", - сказал Аксаков.

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экономика, сша, россия, анатолий аксаков, госдума рф, московская биржа, санкции в отношении россии