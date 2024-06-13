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США подрывают собственное могущество, вводя новые санкции, заявил Аксаков - РИА Новости, 13.06.2024
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13:32 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/aksakov-1952559977.html
США подрывают собственное могущество, вводя новые санкции, заявил Аксаков
США подрывают собственное могущество, вводя новые санкции, заявил Аксаков - РИА Новости, 13.06.2024
США подрывают собственное могущество, вводя новые санкции, заявил Аксаков
США, вводя очередные санкции против России, сами подрывают могущество своей страны, опиравшееся на доллар как валюту для международных расчетов, заявил РИА... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:32
2024-06-13T13:32
экономика
сша
россия
анатолий аксаков
госдума рф
московская биржа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США, вводя очередные санкции против России, сами подрывают могущество своей страны, опиравшееся на доллар как валюту для международных расчетов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. "Это сигнал для тех стран, которые раньше активно использовали доллар, что надо выходить из американских активов и активов, номинированных в долларах. Очевидно, что это будет происходить, американцы своими руками фактически подрывают могущество своей страны, которое опиралось на доллар как валюту для международных расчетов", - сказал Аксаков.
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экономика, сша, россия, анатолий аксаков, госдума рф, московская биржа, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Московская биржа, Санкции в отношении России
США подрывают собственное могущество, вводя новые санкции, заявил Аксаков

Аксаков: США подрывают могущество страны, опиравшееся на доллар

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США, вводя очередные санкции против России, сами подрывают могущество своей страны, опиравшееся на доллар как валюту для международных расчетов, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
«
"Это сигнал для тех стран, которые раньше активно использовали доллар, что надо выходить из американских активов и активов, номинированных в долларах. Очевидно, что это будет происходить, американцы своими руками фактически подрывают могущество своей страны, которое опиралось на доллар как валюту для международных расчетов", - сказал Аксаков.
Офис Ак Барс Банка - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Два российских банка попали под новые американские санкции
14 сентября 2023, 17:49
 
ЭкономикаСШАРоссияАнатолий АксаковГосдума РФМосковская биржаСанкции в отношении России
 
 
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