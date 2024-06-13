https://ria.ru/20240613/afrika-1952525777.html

Ставридис: Россия и Китай укрепляют влияние в Африке

Ставридис: Россия и Китай укрепляют влияние в Африке - РИА Новости, 13.06.2024

Ставридис: Россия и Китай укрепляют влияние в Африке

Россия и Китай укрепляют свое влияние в Африке, а США без четкой стратегии продолжат терять геополитическое преимущество на континенте, считает бывший... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:38

2024-06-13T11:38

2024-06-13T11:38

в мире

сша

нигер

чад

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

государственный департамент сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия и Китай укрепляют свое влияние в Африке, а США без четкой стратегии продолжат терять геополитическое преимущество на континенте, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Об этом он рассказал в статье под названием "Китай и Россия обыгрывают США в Африке", которая была опубликована агентством Блумберг."Россия и Китай консолидируют политическое и военное влияние на всем континенте", - говорится в статье Ставридиса. Среди недавних свидетельств ослабления позиций Вашингтона на континенте он вспомнил вывод американских войск из Нигера. "Конкуренты Америки среди великих держав совершили глубокие прорывы, и без целостной стратегии США продолжат терять влияние и геополитические преимущества", - подчеркнул экс-военачальник альянса. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября 2024 года. Вашингтон приступил 8 июня к выводу войск из Нигера, некоторые солдаты были передислоцированы в другие пункты базирования. США ранее столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. В апреле госдепартамент объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Госдеп сообщал, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. По данным СМИ, вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи, в Чаде - около ста.

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

https://ria.ru/20240501/afrika-1943329623.html

https://ria.ru/20240513/ssha-1945715903.html

сша

нигер

чад

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нигер, чад, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), государственный департамент сша, министерство обороны сша