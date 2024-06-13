https://ria.ru/20240613/advokaty-1952733968.html

Суд назначил предварительное слушание по делу адвокатов Навального

Суд назначил предварительное слушание по делу адвокатов Навального - РИА Новости, 13.06.2024

Суд назначил предварительное слушание по делу адвокатов Навального

Петушинский районный суд Владимирской области назначил на 19 июня предварительное слушание по уголовному делу трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:46

2024-06-13T22:46

2024-06-13T22:46

происшествия

владимирская область

россия

вадим кобзев

алексей липцер

ольга михайлова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области назначил на 19 июня предварительное слушание по уголовному делу трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, следует из материалов дела на сайте суда. Ранее в суде РИА Новости заявили о поступлении дела. "Предварительное слушание… 19.06.2024…10.00", - указано в карточке дела в отношении Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сергунину, Кобзеву и Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.

https://ria.ru/20240531/ulitsa-1949743216.html

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происшествия, владимирская область, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)