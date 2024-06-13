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Суд назначил предварительное слушание по делу адвокатов Навального - РИА Новости, 13.06.2024
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22:46 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/advokaty-1952733968.html
Суд назначил предварительное слушание по делу адвокатов Навального
Суд назначил предварительное слушание по делу адвокатов Навального - РИА Новости, 13.06.2024
Суд назначил предварительное слушание по делу адвокатов Навального
Петушинский районный суд Владимирской области назначил на 19 июня предварительное слушание по уголовному делу трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:46
2024-06-13T22:46
происшествия
владимирская область
россия
вадим кобзев
алексей липцер
ольга михайлова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области назначил на 19 июня предварительное слушание по уголовному делу трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, следует из материалов дела на сайте суда. Ранее в суде РИА Новости заявили о поступлении дела. "Предварительное слушание… 19.06.2024…10.00", - указано в карточке дела в отношении Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сергунину, Кобзеву и Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
https://ria.ru/20240531/ulitsa-1949743216.html
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происшествия, владимирская область, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Ольга Михайлова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд назначил предварительное слушание по делу адвокатов Навального

Предварительное слушание по делу трех адвокатов Навального назначили на 19 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАдвокат Алексея Навального Вячеслав Гимальди
Адвокат Алексея Навального Вячеслав Гимальди - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Адвокат Алексея Навального Вячеслав Гимальди . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области назначил на 19 июня предварительное слушание по уголовному делу трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, следует из материалов дела на сайте суда.
Ранее в суде РИА Новости заявили о поступлении дела.
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31 мая, 17:35
«
"Предварительное слушание… 19.06.2024…10.00", - указано в карточке дела в отношении Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, все три адвоката внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Сергунину, Кобзеву и Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года.
По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.
Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияВадим КобзевАлексей ЛипцерОльга МихайловаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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