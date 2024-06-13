"Кошмар для русских". США создают замену "Абрамсу"
Пентагон подписал контракт на разработку замены "Абрамсу"
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Пентагон заключил контракт с General Dynamics на производство следующего поколения танка Abrams. От глубокой модернизации отказались — армия США получит полностью новую машину. О ее особенностях — в материале РИА Новости.
Дальше некуда
Еще прошлой весной речь шла о модернизации M1A2 до версии SEPv4. Однако к осени американцы передумали.
В Пентагоне не скрывают: такое решение напрямую связано с результатами западных танков на поле боя в украинском конфликте.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
На необходимость динамической защиты указывал и исполнительный директор армейской программы по наземным боевым системам Гленн Дин.
«
"Абрамс" больше не может наращивать возможности без увеличения веса, и требуется сократить расходы на материально-техническое обеспечение", — говорил он.
Киев получил машины через несколько недель после того, как программу модернизации свернули. Неспособность M1A1 радикально изменить ситуацию на поле боя не стала сюрпризом для Вашингтона. Все было ясно уже по печальному опыту немецкого Leopard 2.
Коренные отличия
Интегрированную динамическую защиту конструкторы раньше не предусматривали. Только на последней версии SEPv3 появилась возможность установки AN/VLQ-6 MCD, а затем Пентагон заключил контракт с израильской компанией Rafael на закупку комплексов Trophy. Теперь это пробел устранят.
Кроме того, "Абрамс" должен существенно "похудеть": ожидаемый вес — не больше 60 тонн. Сейчас — 73.
Общая концепция машины еще разрабатывается, однако некоторые детали известны. В частности, как отмечается в докладе исследовательской службы конгресса США, танк получит новую пушку и автомат заряжания — деталь, скорее присущую советской школе танкостроения. Более того, на Западе традиционно считали дополнительного члена экипажа, который вручную "заменял" автомат заряжания, преимуществом с точки зрения безопасности. По-видимому, военные чиновники убедились в несостоятельности этой теории.
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams
Башня должна быть необитаемой — как у российских танков.
Гибридные электро-дизельные двигатели, утверждают авторы проекта, сократят потребление топлива вдвое. Улучшится маскировка — тепловые и электромагнитные сигнатуры машины станут менее заметными.
Остальное воспринимается пока, мягко говоря, футуристично — от искусственного интеллекта до гиперзвуковых боеприпасов.
Уйдут годы
Хотя танк находится на ранней стадии проектирования, западные СМИ уже окрестили его "кошмаром для русских". Насколько это соответствует истине, узнаем не скоро — конкретных сроков не озвучивают.
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert DabbsАмериканские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас
По словам главы службы по модернизации боевой техники армии США, бригадного генерала Джеффри Нормана, Пентагон рассчитывает синхронизировать поставки M1E3 с другой перспективной разработкой — БМП М30, которая должна заменить "Брэдли". В этом проекте с General Dynamics конкурирует Rheinmetall. Победителя планируют назвать осенью 2027 года.
Как отмечает DefenseNews, первые образцы нового танка поступят в войска в первой половине 2030-х. Однако и после этого его ждет длительная доработка. И, как показывает опыт американского ВПК последних лет, за это время из "кошмара для России" он легко может превратиться в кошмар для Пентагона и вашингтонской администрации.