https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952309030.html

"Ругались все вокруг". Немцы разозлились из-за визита Зеленского в Берлин

"Ругались все вокруг". Немцы разозлились из-за визита Зеленского в Берлин - РИА Новости, 12.06.2024

"Ругались все вокруг". Немцы разозлились из-за визита Зеленского в Берлин

Транспортные службы Берлина объявили о задержках следования поездов из-за визита Владимира Зеленского, сообщил на своей странице в соцсети X немецкий журналист... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T03:48

2024-06-12T03:48

2024-06-12T05:46

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украина

владимир зеленский

германия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Транспортные службы Берлина объявили о задержках следования поездов из-за визита Владимира Зеленского, сообщил на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке."Берлинская городская железная дорога сейчас настроила полмиллиона пассажиров против Владимира Зеленского. По громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки вызваны "государственным визитом". Все 50 человек вокруг меня ругаются, перешептываются и смеются", — написал он.Журналист прикрепил к посту видео, на котором виден текст бегущей строки на табло в поезде."Государственный визит! В настоящее время наблюдаются ограничения в железнодорожном сообщении", — говорится на табло.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.

https://ria.ru/20240611/bundestag-1952217314.html

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952306493.html

берлин (город)

украина

германия

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в мире, берлин (город), украина, владимир зеленский, германия