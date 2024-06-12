https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952309030.html
"Ругались все вокруг". Немцы разозлились из-за визита Зеленского в Берлин
"Ругались все вокруг". Немцы разозлились из-за визита Зеленского в Берлин - РИА Новости, 12.06.2024
"Ругались все вокруг". Немцы разозлились из-за визита Зеленского в Берлин
Транспортные службы Берлина объявили о задержках следования поездов из-за визита Владимира Зеленского, сообщил на своей странице в соцсети X немецкий журналист... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:48
2024-06-12T03:48
2024-06-12T05:46
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Транспортные службы Берлина объявили о задержках следования поездов из-за визита Владимира Зеленского, сообщил на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке."Берлинская городская железная дорога сейчас настроила полмиллиона пассажиров против Владимира Зеленского. По громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки вызваны "государственным визитом". Все 50 человек вокруг меня ругаются, перешептываются и смеются", — написал он.Журналист прикрепил к посту видео, на котором виден текст бегущей строки на табло в поезде."Государственный визит! В настоящее время наблюдаются ограничения в железнодорожном сообщении", — говорится на табло.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.
https://ria.ru/20240611/bundestag-1952217314.html
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в мире, берлин (город), украина, владимир зеленский, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Владимир Зеленский, Германия
"Ругались все вокруг". Немцы разозлились из-за визита Зеленского в Берлин
Репке: визит Зеленского в Германию привел к задержкам общественного транспорта