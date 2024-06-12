https://ria.ru/20240612/zalozhnik-1952437981.html

Семья россиянина о плене ХАМАС: заложники спали на полу, еды не хватало

Семья россиянина о плене ХАМАС: заложники спали на полу, еды не хватало - РИА Новости, 12.06.2024

Семья россиянина о плене ХАМАС: заложники спали на полу, еды не хватало

Спасенный после восьми месяцев в плену в секторе Газа российский заложник Андрей Козлов какое-то время спал на голом полу и испытывал нехватку еды, рассказали... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:09

2024-06-12T21:09

2024-06-12T21:09

в мире

андрей козлов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Спасенный после восьми месяцев в плену в секторе Газа российский заложник Андрей Козлов какое-то время спал на голом полу и испытывал нехватку еды, рассказали РИА Новости его родственники. "Его перевозили один или два раза ... В октябре и ноябре Андрей спал на полу и была нехватка с едой. После этого ситуация с питанием улучшилась", - рассказала его девушка Дженнифер. Отец Андрея, Михаил со слова своего сына рассказал, что порой дневной рацион заложников состоял из "лепешки с каким-то жидким сыром". Брат освобожденного россиянина, Дима уточнил, что речь идет о "пите с фулем". Фуль - это национальное блюдо в кухне многих арабских стран на основе приготовленных на медленном огне бобов. Дима также коротко описал закрытое помещение внутри дома в Нусейрате в центре сектора Газа, где троих заложников, включая Андрея, удерживали в последние месяцы, и где их в итоге обнаружил израильский спецназ. "Внутри этой комнаты у него была свобода передвижения... Конечно, выходить из нее было нельзя. Все это время он там был с двумя другими заложниками Альмогом Меиром и Шломи Зивом. У них там был стол, диван и три матраса. Они играли в карточную игру", - рассказал брат Андрея. В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".

https://ria.ru/20240612/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240608/gaza-1951677701.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, андрей козлов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году