Спасенный из плена ХАМАС россиянин рассказал, за что охранник ненавидел его
Спасенный из плена ХАМАС россиянин: заложникам запрещали общаться друг с другом
© AP Photo / Tomer AppelbaumРоссиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
© AP Photo / Tomer Appelbaum
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова удерживали вместе с двумя другими израильскими заложниками, палестинские радикалы в качестве одной из мер психологического воздействия периодически запрещали им между собой общаться, рассказали РИА Новости его родственники.
В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".
"Похитители дали им клички и им было запрещено обращаться друг к другу по имени, а иногда и в принципе разговаривать. Им внушалось, что израильские силы их подслушивают, чтобы ликвидировать", - рассказал отец россиянина Михаил, добавив, что заложники могли общаться лишь шепотом.
Брат Андрея, Дима отметил, что ему в какой-то мере "повезло по сравнению с другими заложниками", однако заметил, что один их охранников из числа палестинских радикалов отличался особой ненавистью к Андрею.
"Один из охранников, когда узнал, что Андрей не родился в Израиле, а осознанно получил гражданство еврейского государство, стал ненавидеть его еще сильнее", - рассказал Дима со слов брата.
Козлов репатриировался в Израиль по одной из образовательных программ около двух лет назад. Молодой человек проживал в городе Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива. В момент нападения палестинских радикалов 7 октября 2023 года он работал охранником на музыкальном фестивале на юге Израиля, где, как известно, бойцы ХАМАС убили сотни гражданских лиц, а десятки заложников были угнаны в Газу.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трёх российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.