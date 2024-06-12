https://ria.ru/20240612/zalozhnik-1952436742.html

Спасенный из плена ХАМАС россиянин рассказал, за что охранник ненавидел его

Спасенный из плена ХАМАС россиянин рассказал, за что охранник ненавидел его - РИА Новости, 12.06.2024

Спасенный из плена ХАМАС россиянин рассказал, за что охранник ненавидел его

Спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова удерживали вместе с двумя другими израильскими заложниками, палестинские радикалы в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:03

2024-06-12T21:03

2024-06-12T21:03

в мире

израиль

россия

тель-авив

андрей козлов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова удерживали вместе с двумя другими израильскими заложниками, палестинские радикалы в качестве одной из мер психологического воздействия периодически запрещали им между собой общаться, рассказали РИА Новости его родственники. В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба". "Похитители дали им клички и им было запрещено обращаться друг к другу по имени, а иногда и в принципе разговаривать. Им внушалось, что израильские силы их подслушивают, чтобы ликвидировать", - рассказал отец россиянина Михаил, добавив, что заложники могли общаться лишь шепотом. Брат Андрея, Дима отметил, что ему в какой-то мере "повезло по сравнению с другими заложниками", однако заметил, что один их охранников из числа палестинских радикалов отличался особой ненавистью к Андрею. "Один из охранников, когда узнал, что Андрей не родился в Израиле, а осознанно получил гражданство еврейского государство, стал ненавидеть его еще сильнее", - рассказал Дима со слов брата. Козлов репатриировался в Израиль по одной из образовательных программ около двух лет назад. Молодой человек проживал в городе Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива. В момент нападения палестинских радикалов 7 октября 2023 года он работал охранником на музыкальном фестивале на юге Израиля, где, как известно, бойцы ХАМАС убили сотни гражданских лиц, а десятки заложников были угнаны в Газу. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трёх российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.

https://ria.ru/20240608/zalozhniki-1951631653.html

https://ria.ru/20240612/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240608/gaza-1951677701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, тель-авив, андрей козлов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году