https://ria.ru/20240612/zakon-1952310684.html
В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии
В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии - РИА Новости, 12.06.2024
В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на отзыв в кабмин пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:29
2024-06-12T04:29
2024-06-12T04:29
леонид слуцкий (политик)
политика
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на отзыв в кабмин пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагаются изменения, предусматривающие повышенную ответственность в случае совершения преступлений, относящихся к насильственным действиям различного характера, в отношении супруга (супруги), родителя, ребенка (детей), усыновителя, усыновленного, лица, с которым виновный имеет общего ребенка (детей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагается установить повышенную уголовную ответственность для членов семьи за убийство, доведение до самоубийства, систематическое истязание, угрозу убийства и вымогательство в отношении друг друга, административную ответственность же предполагается ввести за оскорбление и побои. Также законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за клевету о домашнем насилии или угрозе его совершения с наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо обязательных работ до 240 часов. В отношении должностных лиц законопроектом также предусматривается введение административной ответственности за нарушение порядка приема заявлений и сообщений о домашнем насилии, нарушение порядка изоляции объекта насильственных действий, нарушение порядка постановки на профилактический учет лиц, признанных виновными в совершении или угрозе совершения домашнего насилия.
https://ria.ru/20240418/peskov-1940789296.html
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леонид слуцкий (политик), политика, россия, лдпр
Леонид Слуцкий (политик), Политика, Россия, ЛДПР
В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии
ЛДПР направила в правительство пакет законопроектов о домашнем насилии
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на отзыв в кабмин пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагаются изменения, предусматривающие повышенную ответственность в случае совершения преступлений, относящихся к насильственным действиям различного характера, в отношении супруга (супруги), родителя, ребенка (детей), усыновителя, усыновленного, лица, с которым виновный имеет общего ребенка (детей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Предлагается установить повышенную уголовную ответственность для членов семьи за убийство, доведение до самоубийства, систематическое истязание, угрозу убийства и вымогательство в отношении друг друга, административную ответственность же предполагается ввести за оскорбление и побои.
Также законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за клевету о домашнем насилии или угрозе его совершения с наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо обязательных работ до 240 часов.
В отношении должностных лиц законопроектом также предусматривается введение административной ответственности за нарушение порядка приема заявлений и сообщений о домашнем насилии, нарушение порядка изоляции объекта насильственных действий, нарушение порядка постановки на профилактический учет лиц, признанных виновными в совершении или угрозе совершения домашнего насилия.