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Ярмарка креативных индустрий впервые раскинулась на Новгородском торгу - РИА Новости, 12.06.2024
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17:47 12.06.2024 (обновлено: 18:09 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/yarmarka-1952407980.html
Ярмарка креативных индустрий впервые раскинулась на Новгородском торгу
Ярмарка креативных индустрий впервые раскинулась на Новгородском торгу - РИА Новости, 12.06.2024
Ярмарка креативных индустрий впервые раскинулась на Новгородском торгу
Ярмарка креативных индустрий "Новгородский торг" впервые раскинулась на Новгородском торгу, на ней представлены товары ремесленников и местных производителей,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:47
2024-06-12T18:09
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белоруссия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Ярмарка креативных индустрий "Новгородский торг" впервые раскинулась на Новгородском торгу, на ней представлены товары ремесленников и местных производителей, сообщает пресс-служба правительства региона. Одной из центральных площадок празднования Дня России в Великом Новгороде стало Ярославово дворище. Именно здесь в средние века располагался знаменитый торг: лавки, склады, пристани с судами, дворы заморских купцов, приезжавших в Новгород торговать со всей Русью. Вторую жизнь Ярославово дворище получило в среду благодаря ярмарке, на которой продукцию представили ремесленники и лучшие производители. "Символично, что в День России древний новгородский торг вновь шумит и принимает гостей со всей страны. Сегодня здесь, на историческом месте, мы впервые проводим ярмарку креативных индустрий и брендов. Креативные индустрии сегодня стали важным инструментом для развития нашей страны. Именно поэтому наш президент поставил задачу как можно скорее принять закон, их регламентирующий", - подчеркнула заместитель председателя правительства региона Елена Кирилова. Среди участников – лауреаты федерального конкурса брендов "Знай наших" – "Мякиши", "Лактис", "Мастерская Алешиных", "Новгородский фарфор", "Мстинская Гончарня". Свою продукцию также представляют "Новгородская пасека", мастерская пряников "Прянецъ", Новгородская кузня, мастерская "Ремесленный двор", бренд текстильных сувениров "Zamisel". На мастер-классах от уличного театра "Садко", гончарной школы "Колокол" и мастерской "Державный" новгородцы и гости города пробуют себя в традиционных промыслах и современных ремесленных техниках. Кроме того, стартовал VIII международный фестиваль музыкальных древностей "Словиша", на котором можно услышать звучание старинных музыкальных инструментов на фоне исторических памятников. На фестиваль приглашены коллективы и исполнители из 20 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Ирана. У Аркады Гостиного двора продолжает работу эногастрономический фестиваль "Виноград". Южные регионы России приготовили для новгородцев и гостей города лучшие вина и кухню. В рамках ярмарки состоится одно из самых ярких и масштабных мероприятий лета – Фестиваль моды и современной русской культуры "Модный Русский". Музыкальным хедлайнером фестиваля станет симфонический оркестр областной филармонии под руководством Льва Дунаева с программой "Рок-хиты" под открытым небом. Власти планируют сделать ярмарку ежегодной.
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россия, великий новгород, белоруссия
Россия, Великий Новгород, Белоруссия
Ярмарка креативных индустрий впервые раскинулась на Новгородском торгу

Ярмарка креативных индустрий впервые пройдет в Ярославовом дворище

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиЯрмарка креативных индустрий "Новгородский торг"
Ярмарка креативных индустрий Новгородский торг - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Ярмарка креативных индустрий "Новгородский торг" впервые раскинулась на Новгородском торгу, на ней представлены товары ремесленников и местных производителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Одной из центральных площадок празднования Дня России в Великом Новгороде стало Ярославово дворище. Именно здесь в средние века располагался знаменитый торг: лавки, склады, пристани с судами, дворы заморских купцов, приезжавших в Новгород торговать со всей Русью. Вторую жизнь Ярославово дворище получило в среду благодаря ярмарке, на которой продукцию представили ремесленники и лучшие производители.
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"Символично, что в День России древний новгородский торг вновь шумит и принимает гостей со всей страны. Сегодня здесь, на историческом месте, мы впервые проводим ярмарку креативных индустрий и брендов. Креативные индустрии сегодня стали важным инструментом для развития нашей страны. Именно поэтому наш президент поставил задачу как можно скорее принять закон, их регламентирующий", - подчеркнула заместитель председателя правительства региона Елена Кирилова.
Среди участников – лауреаты федерального конкурса брендов "Знай наших" – "Мякиши", "Лактис", "Мастерская Алешиных", "Новгородский фарфор", "Мстинская Гончарня". Свою продукцию также представляют "Новгородская пасека", мастерская пряников "Прянецъ", Новгородская кузня, мастерская "Ремесленный двор", бренд текстильных сувениров "Zamisel". На мастер-классах от уличного театра "Садко", гончарной школы "Колокол" и мастерской "Державный" новгородцы и гости города пробуют себя в традиционных промыслах и современных ремесленных техниках.
Кроме того, стартовал VIII международный фестиваль музыкальных древностей "Словиша", на котором можно услышать звучание старинных музыкальных инструментов на фоне исторических памятников. На фестиваль приглашены коллективы и исполнители из 20 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Ирана. У Аркады Гостиного двора продолжает работу эногастрономический фестиваль "Виноград". Южные регионы России приготовили для новгородцев и гостей города лучшие вина и кухню.
В рамках ярмарки состоится одно из самых ярких и масштабных мероприятий лета – Фестиваль моды и современной русской культуры "Модный Русский". Музыкальным хедлайнером фестиваля станет симфонический оркестр областной филармонии под руководством Льва Дунаева с программой "Рок-хиты" под открытым небом.
Власти планируют сделать ярмарку ежегодной.
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