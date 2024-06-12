https://ria.ru/20240612/vzryvy-1952310211.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T04:07

2024-06-12T04:07

2024-06-12T15:15

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным украинского Министерства цифровой трансформации на 4:07 мск, тревога объявлена на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины