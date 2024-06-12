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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:07
2024-06-12T04:07
2024-06-12T15:15
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным украинского Министерства цифровой трансформации на 4:07 мск, тревога объявлена на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
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в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве на фоне воздушной тревоги ночью 12 июня прогремели взрывы