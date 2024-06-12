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В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 12.06.2024

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:40

2024-06-12T10:40

2024-06-12T10:40

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В предместье Днепропетровска прогремел взрыв", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время агентство сообщило об очередном взрыве в Днепропетровске. Подробности о последствиях взрывов не приводятся, официальной информации пока не поступало.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, днепропетровск, украина, днепропетровская область