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В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы - РИА Новости, 12.06.2024
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:40
2024-06-12T10:40
2024-06-12T10:40
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В предместье Днепропетровска прогремел взрыв", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время агентство сообщило об очередном взрыве в Днепропетровске. Подробности о последствиях взрывов не приводятся, официальной информации пока не поступало.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
РБК-Украина: в предместье Днепропетровска прогремели взрывы