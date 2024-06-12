https://ria.ru/20240612/vybory-1952371512.html

Макрон прокомментировал возможную победу Ле Пен на выборах в парламент

Макрон прокомментировал возможную победу Ле Пен на выборах в парламент - РИА Новости, 12.06.2024

Макрон прокомментировал возможную победу Ле Пен на выборах в парламент

Возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) на выборах во французский парламент – проблема для Франции и ЕС, заявил... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:08

2024-06-12T15:08

2024-06-12T15:11

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европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) на выборах во французский парламент – проблема для Франции и ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. На пресс-конференции в среду президента спросили, не считает ли он, что укрепившиеся после выборов в Европарламент позиции RN и его решение распустить Нацсобрание могут означать ослабление поддержки Киева и самой Европы. "Вы правы, политика "Национального объединения" в отношении Украины отличается от той, которой следуем мы. Вы правы, RN всегда двусмысленно относились к России, и я думаю, что это проблема для Европы и для Франции", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала LCI. По его мнению, политики в ЕС должны предостерегать электорат от прихода к власти крайне правых, так как в этом случае "политика, которая проводится сейчас, не будет более возможна". На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

https://ria.ru/20240610/europe-1952064192.html

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в мире, франция, европа, киев, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент, выборы в европарламент — 2024