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Макрон прокомментировал возможную победу Ле Пен на выборах в парламент - РИА Новости, 12.06.2024
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15:08 12.06.2024 (обновлено: 15:11 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/vybory-1952371512.html
Макрон прокомментировал возможную победу Ле Пен на выборах в парламент
Макрон прокомментировал возможную победу Ле Пен на выборах в парламент - РИА Новости, 12.06.2024
Макрон прокомментировал возможную победу Ле Пен на выборах в парламент
Возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) на выборах во французский парламент – проблема для Франции и ЕС, заявил... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:08
2024-06-12T15:11
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ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) на выборах во французский парламент – проблема для Франции и ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. На пресс-конференции в среду президента спросили, не считает ли он, что укрепившиеся после выборов в Европарламент позиции RN и его решение распустить Нацсобрание могут означать ослабление поддержки Киева и самой Европы. "Вы правы, политика "Национального объединения" в отношении Украины отличается от той, которой следуем мы. Вы правы, RN всегда двусмысленно относились к России, и я думаю, что это проблема для Европы и для Франции", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала LCI. По его мнению, политики в ЕС должны предостерегать электорат от прихода к власти крайне правых, так как в этом случае "политика, которая проводится сейчас, не будет более возможна". На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html
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в мире, франция, европа, киев, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Европа, Киев, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Макрон прокомментировал возможную победу Ле Пен на выборах в парламент

Макрон назвал возможную победу Ле Пен на выборах проблемой для Франции и ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июн – РИА Новости. Возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) на выборах во французский парламент – проблема для Франции и ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
На пресс-конференции в среду президента спросили, не считает ли он, что укрепившиеся после выборов в Европарламент позиции RN и его решение распустить Нацсобрание могут означать ослабление поддержки Киева и самой Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
США сделали все, чтобы Макрон проиграл выборы
Вчера, 08:00
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"Вы правы, политика "Национального объединения" в отношении Украины отличается от той, которой следуем мы. Вы правы, RN всегда двусмысленно относились к России, и я думаю, что это проблема для Европы и для Франции", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала LCI.
По его мнению, политики в ЕС должны предостерегать электорат от прихода к власти крайне правых, так как в этом случае "политика, которая проводится сейчас, не будет более возможна".
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Макрон поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК, пишут СМИ
10 июня, 21:10
 
В миреФранцияЕвропаКиевЭммануэль МакронЕвросоюзЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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