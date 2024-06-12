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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 12.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска в среду вечером сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:59
2024-06-12T23:59
2024-06-12T23:59
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БпЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Кроме того, в период с 19.10 до 21.45 украинские войска выпустили еще пять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, а также четыре снаряда того же калибра по Кировскому району Донецка.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку