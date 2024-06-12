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"Русские своего добились". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
"Русские своего добились". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
"Русские своего добились". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
Российские военные смогли ослабить ВСУ в Харьковской области, заявил французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью LCI. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:38
2024-06-12T11:38
2024-06-12T11:38
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские военные смогли ослабить ВСУ в Харьковской области, заявил французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью LCI."Выходит, русским все же удалось добиться своего", — указал бывший военный.По словам Дарра, в ходе продвижение российских военных в Харьковской области они смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта, что позволило другим частям ВС России также наступать против позиций ВСУ.Он также отметил, что эвакуация из Харькова подорвала логистические потоки украинских войск, что создало трудности для правительства.Министерство обороны России восьмого июня сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 117-й бригаде теробороны в районах сел Синьковка, Петропавловка Харьковской области. В воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области.В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952333147.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, харьков, политика, франция
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Харьков, Политика, Франция
"Русские своего добились". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
Французский полковник Дарра: ВС России смогли ослабить ВСУ под Харьковом