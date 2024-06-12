https://ria.ru/20240612/vsu-1952315885.html

Пленный рассказал о бросившей позиции бригаде ВСУ под Харьковом

Пленный рассказал о бросившей позиции бригаде ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 12.06.2024

Пленный рассказал о бросившей позиции бригаде ВСУ под Харьковом

Бросившая позиции под Харьковом 125-я бригада ВСУ из Львова была слабо подготовлена, один из ее батальонов более чем за два года ни разу не выезжал в зону... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:05

2024-06-12T07:05

2024-06-12T07:05

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 12 июн – РИА Новости. Бросившая позиции под Харьковом 125-я бригада ВСУ из Львова была слабо подготовлена, один из ее батальонов более чем за два года ни разу не выезжал в зону боевых действий, это может быть связано с коррупцией, рассказал журналистам пленный солдат 415-го отдельного стрелкового батальона Кирилл Доценко. Ранее телеканал "Мы Украина" сообщил, что Госбюро расследований завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии. Со слов пленного Доценко, он попал в 415-й батальон по мобилизации. Соединение было сформировано из уроженцев Запорожья в начале 2023 года и несло службу в тыловых районах. Как рассказал Доценко, боевая подготовка была на низком уровне. Осенью 2023 года его батальон перешёл в оперативное подчинение 125-й бригаде. "Нас прикомандировали к 125-й бригаде, это бригада Львовская, она тоже никогда не была на боевых действиях конкретных… Там три батальона. Два батальона, вроде как, на позициях. А третий батальон сидит во Львове. Ну там, я так понял, дети каких-то "мазаных", - рассказал Доценко. Пленный рассказал, что задачей 125-й было удерживать участок обороны между приграничными селами Красное-Глубокое-Стрелечье. В случае наступления российских сил подразделения бригады должны были обороняться до последнего до подхода резервов. В дальнейшем планировался их отход на вторую линию обороны и перегруппировка. Однако при начале наступления ВС РФ этого не произошло. За все время своей службы Доценко не видел ни одного бойца 125-й бригады на позициях. "Когда их туда поставили держать оборону, было все тихо и спокойно. Я, честно сказать, с бригады не видел никого там на позициях. Вот мы где были – был наш батальон и пограничники", - рассказал Доценко.

https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952314067.html

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