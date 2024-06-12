Рейтинг@Mail.ru
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/volodin-1952321742.html
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции - РИА Новости, 12.06.2024
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции
Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:22
2024-06-12T08:22
россия
брюссель
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Он поздравил граждан с Днём России. "Сегодня праздник — День России... За последние более чем 10 лет против нашей страны введено свыше 21 тыс. санкций. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику Российской Федерации, страна развивается", - написал он. Он отметил, что у России история, насчитывающая более тысячи лет. "Разные периоды переживала Россия. Но в самое трудное время люди всегда объединялись, вставали плечом к плечу на защиту своей Родины", - подчеркнул председатель ГД. Володин считает, что "вызовы делают нас сильнее".
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_9ddd51fb6d6db5f1fac274cfeae2623e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Брюссель, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции

Спикер Госдумы Володин: несмотря на заявления США и ЕС, Россия развивается

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Он поздравил граждан с Днём России.
Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
День России
01:48
"Сегодня праздник — День России... За последние более чем 10 лет против нашей страны введено свыше 21 тыс. санкций. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику Российской Федерации, страна развивается", - написал он.
Он отметил, что у России история, насчитывающая более тысячи лет.
"Разные периоды переживала Россия. Но в самое трудное время люди всегда объединялись, вставали плечом к плечу на защиту своей Родины", - подчеркнул председатель ГД.
Володин считает, что "вызовы делают нас сильнее".
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России
04:10
 
РоссияБрюссельВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала