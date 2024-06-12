https://ria.ru/20240612/volodin-1952321742.html
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции - РИА Новости, 12.06.2024
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции
Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:22
2024-06-12T08:22
2024-06-12T08:22
россия
брюссель
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Он поздравил граждан с Днём России. "Сегодня праздник — День России... За последние более чем 10 лет против нашей страны введено свыше 21 тыс. санкций. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику Российской Федерации, страна развивается", - написал он. Он отметил, что у России история, насчитывающая более тысячи лет. "Разные периоды переживала Россия. Но в самое трудное время люди всегда объединялись, вставали плечом к плечу на защиту своей Родины", - подчеркнул председатель ГД. Володин считает, что "вызовы делают нас сильнее".
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, брюссель, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Брюссель, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции
Спикер Госдумы Володин: несмотря на заявления США и ЕС, Россия развивается