https://ria.ru/20240612/volodin-1952321742.html

Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции

Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции - РИА Новости, 12.06.2024

Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на санкции

Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:22

2024-06-12T08:22

2024-06-12T08:22

россия

брюссель

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Он поздравил граждан с Днём России. "Сегодня праздник — День России... За последние более чем 10 лет против нашей страны введено свыше 21 тыс. санкций. Несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику Российской Федерации, страна развивается", - написал он. Он отметил, что у России история, насчитывающая более тысячи лет. "Разные периоды переживала Россия. Но в самое трудное время люди всегда объединялись, вставали плечом к плечу на защиту своей Родины", - подчеркнул председатель ГД. Володин считает, что "вызовы делают нас сильнее".

https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html

https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html

россия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, брюссель, вячеслав володин, госдума рф