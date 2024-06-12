https://ria.ru/20240612/vertolet-1952312796.html

Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 12.06.2024

Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Север"

Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T05:10

2024-06-12T05:10

2024-06-12T05:10

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Как рассказал командир вертолёта Ка-52М Олег, слова которого приводит Минобороны, задачей боевого вылета было уничтожение живой силы противника. Передовой авианаводчик доложил экипажу, что цель поражена. "В полёте сложности не возникли, так как экипаж полностью был готов. Мы заранее готовимся к полёту, изучаем район местности. Все системы отработали штатно. Инженер авиационного комплекса также проверил готовность боевой техники перед вылетом", – сказал Олег. Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где демонстрируется заправка вертолёта на аэродроме и загрузка ракет. Также можно видеть взлёт винтокрылой машины и полёт на максимально низкой высоте. Кроме того, видно, как Ка-52М наносит удар, после чего выполняет манёвр и выпускает тепловые ловушки. После завершения задания вертолёт возвращается на аэродром.

https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html

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