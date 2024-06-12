https://ria.ru/20240612/veb-1952350359.html

Суд в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ к ЕС

Суд в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ к ЕС - РИА Новости, 12.06.2024

Суд в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ к ЕС

Cуд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, добивавшейся исключения из европейского санкционного списка, следует из... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:49

2024-06-12T12:49

2024-06-12T13:28

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Cуд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, добивавшейся исключения из европейского санкционного списка, следует из принятого решения инстанции. "Иск отклонен", — говорится документе. В решении также указано, что ВЭБ.РФ, кроме собственных расходов, должна будет оплатить расходы Совета ЕС.В январе этого года в Суде Евросоюза в Люксембурге прошли слушания по иску российской компании к Совету ЕС с требованием отмены европейских санкций. Из материалов суда следует, что корпорация оспорила введенные против нее ограничения, указав, что при принятии решения ЕС допустили "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнили обязательства по указанию причин решения, а также нарушили право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. Из-за этого ВЭБ.РФ требовала отменить решение о внесении в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные корпорацией расходы на судебный процесс.

https://ria.ru/20240612/volodin-1952321742.html

https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951131151.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929197348.html

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Максим Зубков

экономика, россия, москва, владимир путин, евросоюз