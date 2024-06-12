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Суд в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ к ЕС - РИА Новости, 12.06.2024
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12:49 12.06.2024 (обновлено: 13:28 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/veb-1952350359.html
Суд в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ к ЕС
Суд в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ к ЕС - РИА Новости, 12.06.2024
Суд в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ к ЕС
Cуд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, добивавшейся исключения из европейского санкционного списка, следует из... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:49
2024-06-12T13:28
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Cуд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, добивавшейся исключения из европейского санкционного списка, следует из принятого решения инстанции. "Иск отклонен", — говорится документе. В решении также указано, что ВЭБ.РФ, кроме собственных расходов, должна будет оплатить расходы Совета ЕС.В январе этого года в Суде Евросоюза в Люксембурге прошли слушания по иску российской компании к Совету ЕС с требованием отмены европейских санкций. Из материалов суда следует, что корпорация оспорила введенные против нее ограничения, указав, что при принятии решения ЕС допустили "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнили обязательства по указанию причин решения, а также нарушили право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. Из-за этого ВЭБ.РФ требовала отменить решение о внесении в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные корпорацией расходы на судебный процесс.
https://ria.ru/20240612/volodin-1952321742.html
https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951131151.html
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929197348.html
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экономика, россия, москва, владимир путин, евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
Суд в Люксембурге отклонил иск ВЭБ.РФ к ЕС

Суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ об отмене санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЭБ.РФ. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Cуд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, добивавшейся исключения из европейского санкционного списка, следует из принятого решения инстанции.
«
"Иск отклонен", — говорится документе.
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В решении также указано, что ВЭБ.РФ, кроме собственных расходов, должна будет оплатить расходы Совета ЕС.
В январе этого года в Суде Евросоюза в Люксембурге прошли слушания по иску российской компании к Совету ЕС с требованием отмены европейских санкций.
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Из материалов суда следует, что корпорация оспорила введенные против нее ограничения, указав, что при принятии решения ЕС допустили "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнили обязательства по указанию причин решения, а также нарушили право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения.
Из-за этого ВЭБ.РФ требовала отменить решение о внесении в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные корпорацией расходы на судебный процесс.
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