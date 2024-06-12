https://ria.ru/20240612/vakhrukov-1952346316.html
Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента
Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента - РИА Новости, 12.06.2024
Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента
Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника нового управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:24
2024-06-12T12:24
2024-06-12T12:24
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника нового управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова, освободив его от занимаемой должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ был опубликован в среду. Ранее Путин подписал указ об образовании пяти новых управлений в составе администрации президента РФ. В их числе - управление по вопросам национальной морской политики. Также в среду был опубликован указ о должностных лицах президентской администрации. "Назначить Вахрукова Сергея Алексеевича - начальником управления президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе. Также Путин назначил статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Начальник упраздненного управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев в соответствии с указом назначен начальником управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Главой созданного управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ стал Владимир Симоненко, ранее руководивший экспертным управлением президента РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, справки, россия, владимир путин, виктор евтухов
Политика, Справки, Россия, Владимир Путин, Виктор Евтухов
Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента
Путин назначил Вахрукова на должность начальника управления по морской политике
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника нового управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова, освободив его от занимаемой должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ
был опубликован в среду.
Ранее Путин подписал указ об образовании пяти новых управлений в составе администрации президента РФ. В их числе - управление по вопросам национальной морской политики. Также в среду был опубликован указ о должностных лицах президентской администрации.
"Назначить Вахрукова Сергея Алексеевича - начальником управления президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.
Также Путин назначил статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Начальник упраздненного управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев в соответствии с указом назначен начальником управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Главой созданного управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ стал Владимир Симоненко, ранее руководивший экспертным управлением президента РФ.