https://ria.ru/20240612/vakhrukov-1952346316.html

Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента

Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента - РИА Новости, 12.06.2024

Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника нового управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:24

2024-06-12T12:24

2024-06-12T12:24

политика

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россия

владимир путин

виктор евтухов

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника нового управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова, освободив его от занимаемой должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ был опубликован в среду. Ранее Путин подписал указ об образовании пяти новых управлений в составе администрации президента РФ. В их числе - управление по вопросам национальной морской политики. Также в среду был опубликован указ о должностных лицах президентской администрации. "Назначить Вахрукова Сергея Алексеевича - начальником управления президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе. Также Путин назначил статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса. Начальник упраздненного управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев в соответствии с указом назначен начальником управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Главой созданного управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ стал Владимир Симоненко, ранее руководивший экспертным управлением президента РФ.

https://ria.ru/20240215/naznachenie-1927661260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, справки, россия, владимир путин, виктор евтухов