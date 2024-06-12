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"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины - РИА Новости, 12.06.2024
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21:59 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952443297.html
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины - РИА Новости, 12.06.2024
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины
Украинские власти украли сотни миллионов долларов средств, предоставленных европейскими и американскими налогоплательщиками, заявил ирландский журналист Чей... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:59
2024-06-12T21:59
в мире
украина
чей боуз
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские власти украли сотни миллионов долларов средств, предоставленных европейскими и американскими налогоплательщиками, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги", — написал Боуз в социальной сети X.Ранее инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе конгрессу сообщил о высочайшем уровне коррупции на Украине. Как отметил аудитор, нынешний конфликт создал возможности для роста взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины, в частности на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью.На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка.
https://ria.ru/20240612/ssha-1952434169.html
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html
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в мире, украина, чей боуз, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины

Ирландского журналиста Боуза поразили масштабы воровства киевских властей

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские власти украли сотни миллионов долларов средств, предоставленных европейскими и американскими налогоплательщиками, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги", — написал Боуз в социальной сети X.
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Ранее инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе конгрессу сообщил о высочайшем уровне коррупции на Украине. Как отметил аудитор, нынешний конфликт создал возможности для роста взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины, в частности на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью.
На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка.
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В миреУкраинаЧей БоузВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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