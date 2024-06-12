https://ria.ru/20240612/ukraina-1952443297.html

"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины

"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины - РИА Новости, 12.06.2024

"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины

Украинские власти украли сотни миллионов долларов средств, предоставленных европейскими и американскими налогоплательщиками, заявил ирландский журналист Чей... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:59

2024-06-12T21:59

2024-06-12T21:59

в мире

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чей боуз

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские власти украли сотни миллионов долларов средств, предоставленных европейскими и американскими налогоплательщиками, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги", — написал Боуз в социальной сети X.Ранее инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе конгрессу сообщил о высочайшем уровне коррупции на Украине. Как отметил аудитор, нынешний конфликт создал возможности для роста взяточничества, откатов, завышения затрат на закупки в Минобороны Украины, в частности на летальные средства, поскольку прозрачность процесса ограничена его секретностью.На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года увеличилось число нарушений при госзакупках, поскольку многие в стране восприняли конфликт как способ заработка.

https://ria.ru/20240612/ssha-1952434169.html

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html

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в мире, украина, чей боуз, вооруженные силы украины, министерство обороны сша