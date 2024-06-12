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На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16 - РИА Новости, 12.06.2024
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19:17 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16 - РИА Новости, 12.06.2024
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16
Украина планирует использовать авиабазы в Румынии как опорные пункты для своих F-16, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:17
2024-06-12T19:17
в мире
украина
румыния
киев
сергей лавров
андрей картаполов
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина планирует использовать авиабазы в Румынии как опорные пункты для своих F-16, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Очевидно, что настоящая цель (Украины. — Прим. ред.) — эксплуатировать F-16 с баз в Румынии. Это именно то, что они планировали с самого начала. Я думаю, что они не хотят, чтобы румыны нервничали, поэтому рассказывают всем эту историю о том, что будут переправлять самолеты из Румынии на Украину, затем вооружать их и только потом вводить в бой", — полагает аналитик.Как спрогнозировал Меркурис, F-16 ВСУ и авиабазы, на которых они располагаются, будут уничтожены, если Киев решит таким образом "спрятать" самолеты в соседней стране.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240612/voyska-1952411773.html
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в мире, украина, румыния, киев, сергей лавров, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, f-16
В мире, Украина, Румыния, Киев, Сергей Лавров, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО, F-16
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16

Меркурис: Украина намерена использовать базы в Румынии для операций с F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина планирует использовать авиабазы в Румынии как опорные пункты для своих F-16, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Очевидно, что настоящая цель (Украины. — Прим. ред.) — эксплуатировать F-16 с баз в Румынии. Это именно то, что они планировали с самого начала. Я думаю, что они не хотят, чтобы румыны нервничали, поэтому рассказывают всем эту историю о том, что будут переправлять самолеты из Румынии на Украину, затем вооружать их и только потом вводить в бой", — полагает аналитик.
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Как спрогнозировал Меркурис, F-16 ВСУ и авиабазы, на которых они располагаются, будут уничтожены, если Киев решит таким образом "спрятать" самолеты в соседней стране.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
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В миреУкраинаРумынияКиевСергей ЛавровАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФНАТОF-16
 
 
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