https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16 - РИА Новости, 12.06.2024
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16
Украина планирует использовать авиабазы в Румынии как опорные пункты для своих F-16, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:17
2024-06-12T19:17
2024-06-12T19:17
в мире
украина
румыния
киев
сергей лавров
андрей картаполов
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939586470_0:76:3077:1807_1920x0_80_0_0_41e27ce1925fcb72491014c45e55c198.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина планирует использовать авиабазы в Румынии как опорные пункты для своих F-16, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Очевидно, что настоящая цель (Украины. — Прим. ред.) — эксплуатировать F-16 с баз в Румынии. Это именно то, что они планировали с самого начала. Я думаю, что они не хотят, чтобы румыны нервничали, поэтому рассказывают всем эту историю о том, что будут переправлять самолеты из Румынии на Украину, затем вооружать их и только потом вводить в бой", — полагает аналитик.Как спрогнозировал Меркурис, F-16 ВСУ и авиабазы, на которых они располагаются, будут уничтожены, если Киев решит таким образом "спрятать" самолеты в соседней стране.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240612/voyska-1952411773.html
https://ria.ru/20240612/srazhenie-1952405085.html
украина
румыния
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939586470_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_f4e22411daa39f37d2912beb1c74dd0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния, киев, сергей лавров, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, f-16
В мире, Украина, Румыния, Киев, Сергей Лавров, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО, F-16
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16
Меркурис: Украина намерена использовать базы в Румынии для операций с F-16