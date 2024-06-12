https://ria.ru/20240612/ukraina-1952333147.html

"Случится моментально". Стало известно, что скоро произойдет с Украиной

"Случится моментально". Стало известно, что скоро произойдет с Украиной - РИА Новости, 12.06.2024

"Случится моментально". Стало известно, что скоро произойдет с Украиной

Крах Украины по афганскому сценарию произойдет быстро, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:26

2024-06-12T10:26

2024-06-12T10:26

в мире

украина

чей боуз

андрей белоусов

афганистан

киев

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872069570_0:136:2000:1261_1920x0_80_0_0_f2091b70605bd7e9104610057c022a1a.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Крах Украины по афганскому сценарию произойдет быстро, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально", — написал он.По его словам, после коллапса остаткам страны придется в течение многих десятилетий выплачивать долг Западу за поставленное вооружение и финансовую помощь.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952329926.html

https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html

украина

афганистан

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, чей боуз, андрей белоусов, афганистан, киев, политика