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"Случится моментально". Стало известно, что скоро произойдет с Украиной - РИА Новости, 12.06.2024
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10:26 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952333147.html
"Случится моментально". Стало известно, что скоро произойдет с Украиной
"Случится моментально". Стало известно, что скоро произойдет с Украиной - РИА Новости, 12.06.2024
"Случится моментально". Стало известно, что скоро произойдет с Украиной
Крах Украины по афганскому сценарию произойдет быстро, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:26
2024-06-12T10:26
в мире
украина
чей боуз
андрей белоусов
афганистан
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Крах Украины по афганскому сценарию произойдет быстро, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально", — написал он.По его словам, после коллапса остаткам страны придется в течение многих десятилетий выплачивать долг Западу за поставленное вооружение и финансовую помощь.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952329926.html
https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html
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в мире, украина, чей боуз, андрей белоусов, афганистан, киев, политика
В мире, Украина, Чей Боуз, Андрей Белоусов, Афганистан, Киев, Политика
"Случится моментально". Стало известно, что скоро произойдет с Украиной

Журналист Боуз: крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Крах Украины по афганскому сценарию произойдет быстро, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально", — написал он.
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По его словам, после коллапса остаткам страны придется в течение многих десятилетий выплачивать долг Западу за поставленное вооружение и финансовую помощь.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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В миреУкраинаЧей БоузАндрей БелоусовАфганистанКиевПолитика
 
 
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