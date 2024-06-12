https://ria.ru/20240612/ukraina-1952324980.html
Глава пресс-центра сил обороны юга ВСУ вернется в военно-морские силы
Глава пресс-центра сил обороны юга ВСУ вернется в военно-морские силы - РИА Новости, 12.06.2024
Глава пресс-центра сил обороны юга ВСУ вернется в военно-морские силы
Руководитель пресс-центра сил обороны юга ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что покидает пост и возвращается к исполнению обязанностей представителя военно-морских РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:04
2024-06-12T09:04
2024-06-12T09:04
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Руководитель пресс-центра сил обороны юга ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что покидает пост и возвращается к исполнению обязанностей представителя военно-морских сил (ВМС). Плетенчук, занимавший пост представителя военно-морских сил Украины, был назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ в апреле этого года. Тогда же Генштаб сообщил о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", отставки которой требовали украинские СМИ из-за препятствования их работе. Как написал Плетенчук в социальной сети, его "командировка в силы обороны юга Украины в качестве главы центра стратегических коммуникаций и представителя группировки закончена". Он добавил, что "так было спланировано изначально", и заявил, что не стоит "искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки" (предательства – ред.)". "Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей представителя ВМС", - написал Плетенчук. Украинский телеканал ТСН 5 июня сообщал, что уволенная по требованию СМИ экс-глава пресс-центра сил обороны ВСУ "Юг" Гуменюк получила должность замначальника по коммуникациям в этом же подразделении.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951929640.html
https://ria.ru/20240419/gumenyuk-1940948022.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Глава пресс-центра сил обороны юга ВСУ вернется в военно-морские силы
Глава пресс-центра сил обороны юга ВСУ Плетенчук вернется в военно-морские силы
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Руководитель пресс-центра сил обороны юга ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что покидает пост и возвращается к исполнению обязанностей представителя военно-морских сил (ВМС).
Плетенчук, занимавший пост представителя военно-морских сил Украины
, был назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ в апреле этого года. Тогда же Генштаб сообщил о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", отставки которой требовали украинские СМИ из-за препятствования их работе.
Как написал Плетенчук в социальной сети, его "командировка в силы обороны юга Украины в качестве главы центра стратегических коммуникаций и представителя группировки закончена". Он добавил, что "так было спланировано изначально", и заявил, что не стоит "искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки" (предательства – ред.)". "Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей представителя ВМС", - написал Плетенчук.
Украинский телеканал ТСН 5 июня сообщал, что уволенная по требованию СМИ экс-глава пресс-центра сил обороны ВСУ "Юг" Гуменюк получила должность замначальника по коммуникациям в этом же подразделении.