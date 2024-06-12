https://ria.ru/20240612/ukraina-1952314067.html

Пленный рассказал о линии обороны ВСУ в Харьковской области

Пленный рассказал о линии обороны ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2024

Пленный рассказал о линии обороны ВСУ в Харьковской области

Линия обороны ВСУ в приграничных районах севернее села Липцы в Харьковской области начала строиться около двух месяцев назад, но так и не была достроена к... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T06:03

2024-06-12T06:03

2024-06-12T06:03

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 12 июн – РИА Новости. Линия обороны ВСУ в приграничных районах севернее села Липцы в Харьковской области начала строиться около двух месяцев назад, но так и не была достроена к моменту наступления российских войск, рассказал журналистам пленный солдат 415-го отдельного стрелкового батальона украинской армии Кирилл Доценко. Со слов Доценко, его батальон должен был оборонять участок между селами Глубокое-Стрелечья-Красное севернее населенного пункта Липцы, где сейчас продолжаются бои между ВСУ и российской армией. "Мы заехали в Харьков ближе к концу сентября месяца (2023 года - ред.). Блокпосты, 3-4 населенных пункта, которые мы должны были как-то держать. Глубокое, Стрелечья и Красное. Ну и между ними всякие окопные линии", - рассказал Доценко. Пленный отметил отсутствие в его батальоне тяжелой техники и вооружения. Кроме двух крупнокалиберных пулемётов в селе Стрелечье на позициях ВСУ имелось только стрелковое оружие, ручные гранаты и пехотные гранатометы. Говоря о фортификационных сооружениях в районе перечисленных им населенных пунктов севернее села Липцы, Доценко рассказал, что они начали строиться недавно и не были должным образом подготовлены к наступлению. "Их начали строить буквально там за пару месяцев до начала наступления вашего. Ну как, посадка идет, еще одна посадка. Они по полю нарыты, какие-то там окопные линии. В основном, большая часть всего этого, она не достроена. То есть, оно начато, материал лежит, какие-то бетонные доты, кучи там наваленные. До конца до ума это не доведено", - сообщил Доценко. Со слов пленного, позиции украинские военные копали вручную самостоятельно и оборудовали блиндажи из выданных на батальон бревен.

https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952223175.html

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в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины