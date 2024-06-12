"Мутная игра": Европу предостерегли от зловещих планов на Украине
Vanguardia: планы Евросоюза на Украине плохо для него закончатся
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Реакция Евросоюза на конфликт на Украине указывает на то, что объединение преследует совсем не мирные цели, которые были положены в основу его создания, пишет обозреватель испанской газеты Vanguardia Хавьер Мелеро.
"Война вернулась в Европу, и было бы не лишним после послевыборной эйфории спросить, как Союз реагирует на российско-украинский конфликт", — написал он.
Задаваясь этим вопросом, автор материала подчеркивает, что в публичных дискуссиях в Европе не рассматривается никакого другого варианта разрешения конфликта, кроме "безоговорочной капитуляции России". На этом основании он приходит к выводу, что Евросоюз действует не в соответствии с озвучиваемыми мирными целями, а служит "зловещим" интересам НАТО и США.
"Мне кажется, что здесь что-то не сходится и что Европа играет в мутную игру. И такие игры, что еще хуже, всегда для нее заканчиваются плохо. Конфликт на Украине, похоже, не исключение", — заключил Мелеро.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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