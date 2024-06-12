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"Мутная игра": Европу предостерегли от зловещих планов на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:53 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952306493.html
"Мутная игра": Европу предостерегли от зловещих планов на Украине
"Мутная игра": Европу предостерегли от зловещих планов на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
"Мутная игра": Европу предостерегли от зловещих планов на Украине
Реакция Евросоюза на конфликт на Украине указывает на то, что объединение преследует совсем не мирные цели, которые были положены в основу его создания, пишет... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T02:53
2024-06-12T02:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Реакция Евросоюза на конфликт на Украине указывает на то, что объединение преследует совсем не мирные цели, которые были положены в основу его создания, пишет обозреватель испанской газеты Vanguardia Хавьер Мелеро."Война вернулась в Европу, и было бы не лишним после послевыборной эйфории спросить, как Союз реагирует на российско-украинский конфликт", — написал он.Задаваясь этим вопросом, автор материала подчеркивает, что в публичных дискуссиях в Европе не рассматривается никакого другого варианта разрешения конфликта, кроме "безоговорочной капитуляции России". На этом основании он приходит к выводу, что Евросоюз действует не в соответствии с озвучиваемыми мирными целями, а служит "зловещим" интересам НАТО и США."Мне кажется, что здесь что-то не сходится и что Европа играет в мутную игру. И такие игры, что еще хуже, всегда для нее заканчиваются плохо. Конфликт на Украине, похоже, не исключение", — заключил Мелеро.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952303410.html
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в мире, украина, евросоюз, сша, нато, россия, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, США, НАТО, Россия, Испания
"Мутная игра": Европу предостерегли от зловещих планов на Украине

Vanguardia: планы Евросоюза на Украине плохо для него закончатся

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Реакция Евросоюза на конфликт на Украине указывает на то, что объединение преследует совсем не мирные цели, которые были положены в основу его создания, пишет обозреватель испанской газеты Vanguardia Хавьер Мелеро.
"Война вернулась в Европу, и было бы не лишним после послевыборной эйфории спросить, как Союз реагирует на российско-украинский конфликт", — написал он.
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Задаваясь этим вопросом, автор материала подчеркивает, что в публичных дискуссиях в Европе не рассматривается никакого другого варианта разрешения конфликта, кроме "безоговорочной капитуляции России". На этом основании он приходит к выводу, что Евросоюз действует не в соответствии с озвучиваемыми мирными целями, а служит "зловещим" интересам НАТО и США.
"Мне кажется, что здесь что-то не сходится и что Европа играет в мутную игру. И такие игры, что еще хуже, всегда для нее заканчиваются плохо. Конфликт на Украине, похоже, не исключение", — заключил Мелеро.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзСШАНАТОРоссияИспания
 
 
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