https://ria.ru/20240612/ukraina-1952303410.html
"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине
"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине
Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведет битву за территорию, однако на Западе отказываются это понимать, продолжая накачивать... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:32
2024-06-12T01:32
2024-06-12T05:49
специальная военная операция на украине
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украина
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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запад
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведет битву за территорию, однако на Западе отказываются это понимать, продолжая накачивать диктатуру оружием, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV."Люди делают из конфликта на Украине в корне неверные выводы. <...> Цель заключается в том, чтобы уничтожить украинскую армию", — сказал он.При этом страны Запада, напротив, продолжают обеспечивать Украину оружием и деньгами, демонстрируя полное непонимание сложившейся ситуации, считает аналитик. Кроме того, по его мнению, после истечения президентских полномочий Владимира Зеленского страна фактически превратилась в диктатуру.“Это чистой воды диктатура, а мы истратили на нее сто миллиардов”, — резюмировал Берн.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине
Аналитик Берн: страны Запада совершают ошибку, спонсируя диктатуру на Украине