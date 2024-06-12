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"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 12.06.2024 (обновлено: 05:49 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952303410.html
"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине
"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине
Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведет битву за территорию, однако на Западе отказываются это понимать, продолжая накачивать... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:32
2024-06-12T05:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
швеция
запад
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведет битву за территорию, однако на Западе отказываются это понимать, продолжая накачивать диктатуру оружием, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV."Люди делают из конфликта на Украине в корне неверные выводы. &lt;...&gt; Цель заключается в том, чтобы уничтожить украинскую армию", — сказал он.При этом страны Запада, напротив, продолжают обеспечивать Украину оружием и деньгами, демонстрируя полное непонимание сложившейся ситуации, считает аналитик. Кроме того, по его мнению, после истечения президентских полномочий Владимира Зеленского страна фактически превратилась в диктатуру.“Это чистой воды диктатура, а мы истратили на нее сто миллиардов”, — резюмировал Берн.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, швеция, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Швеция, Запад
"Уничтожить армию": на Западе забили тревогу из-за ошибки на Украине

Аналитик Берн: страны Запада совершают ошибку, спонсируя диктатуру на Украине

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия стремится денацифицировать и демилитаризовать Украину, а не ведет битву за территорию, однако на Западе отказываются это понимать, продолжая накачивать диктатуру оружием, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV.
"Люди делают из конфликта на Украине в корне неверные выводы. <...> Цель заключается в том, чтобы уничтожить украинскую армию", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 08:00
При этом страны Запада, напротив, продолжают обеспечивать Украину оружием и деньгами, демонстрируя полное непонимание сложившейся ситуации, считает аналитик. Кроме того, по его мнению, после истечения президентских полномочий Владимира Зеленского страна фактически превратилась в диктатуру.
“Это чистой воды диктатура, а мы истратили на нее сто миллиардов”, — резюмировал Берн.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"Зеленский туда поехал". В Киеве пришли в ужас из-за ситуации в стране
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныШвецияЗапад
 
 
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