Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на средства ПВО
© iStock.com / EkelyОсло, Норвегия
© iStock.com / Ekely
Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону, сообщает норвежское министерство обороны.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что ФРГ совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией предоставит Киеву дополнительно 100 ракет для систем Patriot, 32 из числа которых уже прибыли на Украину в последние несколько дней.
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"Норвегия выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине ещё 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесёт в эту инициативу 125 миллионов евро", - сообщает норвежское министерство обороны в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее Норвегия и Украина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, норвежское правительство выделит Киеву в общей сложности более 328 миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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