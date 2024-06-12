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Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на средства ПВО - РИА Новости, 12.06.2024
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00:52 12.06.2024 (обновлено: 08:31 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952302044.html
Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на средства ПВО
Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на средства ПВО - РИА Новости, 12.06.2024
Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на средства ПВО
Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону, сообщает норвежское министерство обороны. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:52
2024-06-12T08:31
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону, сообщает норвежское министерство обороны. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что ФРГ совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией предоставит Киеву дополнительно 100 ракет для систем Patriot, 32 из числа которых уже прибыли на Украину в последние несколько дней. "Норвегия выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине ещё 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесёт в эту инициативу 125 миллионов евро", - сообщает норвежское министерство обороны в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Норвегия и Украина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, норвежское правительство выделит Киеву в общей сложности более 328 миллионов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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в мире, украина, норвегия, германия, борис писториус, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Норвегия, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на средства ПВО

© iStock.com / EkelyОсло, Норвегия
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© iStock.com / Ekely
Осло, Норвегия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону, сообщает норвежское министерство обороны.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что ФРГ совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией предоставит Киеву дополнительно 100 ракет для систем Patriot, 32 из числа которых уже прибыли на Украину в последние несколько дней.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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"Норвегия выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине ещё 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесёт в эту инициативу 125 миллионов евро", - сообщает норвежское министерство обороны в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее Норвегия и Украина подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, норвежское правительство выделит Киеву в общей сложности более 328 миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаНорвегияГерманияБорис ПисториусСергей ЛавровНАТО
 
 
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