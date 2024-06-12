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"Грозит войной": в США забили тревогу из-за безумного решения Байдена - РИА Новости, 12.06.2024
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14:39 12.06.2024 (обновлено: 14:42 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/udar-1952366738.html
"Грозит войной": в США забили тревогу из-за безумного решения Байдена
"Грозит войной": в США забили тревогу из-за безумного решения Байдена - РИА Новости, 12.06.2024
"Грозит войной": в США забили тревогу из-за безумного решения Байдена
Решение президента США Джо Байдена одобрить нанесение ударов ВСУ по территории России американским вооружением может привести к глобальному столкновению,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:39
2024-06-12T14:42
в мире
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джо байден
марджори тейлор грин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена одобрить нанесение ударов ВСУ по территории России американским вооружением может привести к глобальному столкновению, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью Rumble-каналу RealAmericasVoice."Это (финансирование конфликта на Украине. — Прим. ред.) грозит нам началом третьей мировой войны, особенно после того, как администрация Байдена разрешила использовать вооружение (американское. — Прим. ред.) для ударов по России", — возмутилась она.Кроме того, напомнила Грин, США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*. Конгрессвумен резюмировала, что Вашингтон не желает достичь мира на Украине, поскольку делает все для продолжения конфликта.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории страны переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240612/kallas-1952330517.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, марджори тейлор грин, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Грозит войной": в США забили тревогу из-за безумного решения Байдена

Конгрессвумен: одобрение Байденом ударов ВСУ по РФ приведет к мировой войне

© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена одобрить нанесение ударов ВСУ по территории России американским вооружением может привести к глобальному столкновению, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью Rumble-каналу RealAmericasVoice.
"Это (финансирование конфликта на Украине. — Прим. ред.) грозит нам началом третьей мировой войны, особенно после того, как администрация Байдена разрешила использовать вооружение (американское. — Прим. ред.) для ударов по России", — возмутилась она.
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Кроме того, напомнила Грин, США сняли запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*. Конгрессвумен резюмировала, что Вашингтон не желает достичь мира на Украине, поскольку делает все для продолжения конфликта.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории страны переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденМарджори Тейлор ГринВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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