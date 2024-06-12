https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952372438.html

Генштаб Белоруссии прокомментировал второй этап учений с Россией с ТЯО

Генштаб Белоруссии прокомментировал второй этап учений с Россией с ТЯО - РИА Новости, 12.06.2024

Генштаб Белоруссии прокомментировал второй этап учений с Россией с ТЯО

Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия, заявил в среду начальник белорусского генерального штаба-первый заместитель министра обороны... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:14

2024-06-12T15:14

2024-06-12T15:33

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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия, заявил в среду начальник белорусского генерального штаба-первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.Ранее подразделения ВС Белоруссии приступили к выполнению учебно-боевых задач совместно с Россией в рамках второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами."Такие тренировки и отработка важных вопросов по применению нестратегического ядерного оружия являются одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала. Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных Сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы", - приводит слова Муравейко пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.По его словам, оперативно-тактические комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, "пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям". Он сообщил, что аналогичное мероприятие выполнила и белорусская авиация."Изюминкой нашего учения являлось то, что до последнего момента командиры авиационных звеньев не знали, кто получит право отработать учебно-боевые задачи и с какого аэродрома будет работать авиация. Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью", - отметил начальник генштаба.Муравейко сообщил, что пока рано подводить итоги. "Но как начальник генерального штаба могу сказать: ребята работали хорошо, это профессиональные действия", - сообщил он"Все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока, выполнены четко, без суеты. Я удовлетворен работой наших расчетов, наших летчиков, нашего инженерно-технического состава", - сказал Муравейко.

https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952228158.html

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белоруссия, россия, безопасность