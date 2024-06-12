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Генштаб Белоруссии прокомментировал второй этап учений с Россией с ТЯО - РИА Новости, 12.06.2024
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15:14 12.06.2024 (обновлено: 15:33 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952372438.html
Генштаб Белоруссии прокомментировал второй этап учений с Россией с ТЯО
Генштаб Белоруссии прокомментировал второй этап учений с Россией с ТЯО - РИА Новости, 12.06.2024
Генштаб Белоруссии прокомментировал второй этап учений с Россией с ТЯО
Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия, заявил в среду начальник белорусского генерального штаба-первый заместитель министра обороны... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:14
2024-06-12T15:33
белоруссия
россия
безопасность
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия, заявил в среду начальник белорусского генерального штаба-первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.Ранее подразделения ВС Белоруссии приступили к выполнению учебно-боевых задач совместно с Россией в рамках второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами."Такие тренировки и отработка важных вопросов по применению нестратегического ядерного оружия являются одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала. Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных Сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы", - приводит слова Муравейко пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.По его словам, оперативно-тактические комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, "пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям". Он сообщил, что аналогичное мероприятие выполнила и белорусская авиация."Изюминкой нашего учения являлось то, что до последнего момента командиры авиационных звеньев не знали, кто получит право отработать учебно-боевые задачи и с какого аэродрома будет работать авиация. Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью", - отметил начальник генштаба.Муравейко сообщил, что пока рано подводить итоги. "Но как начальник генерального штаба могу сказать: ребята работали хорошо, это профессиональные действия", - сообщил он"Все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока, выполнены четко, без суеты. Я удовлетворен работой наших расчетов, наших летчиков, нашего инженерно-технического состава", - сказал Муравейко.
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белоруссия, россия, безопасность
Белоруссия, Россия, Безопасность
Генштаб Белоруссии прокомментировал второй этап учений с Россией с ТЯО

Генштаб Белоруссии об учений с Россией: к применению специального ЯО готовы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия, заявил в среду начальник белорусского генерального штаба-первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.
Ранее подразделения ВС Белоруссии приступили к выполнению учебно-боевых задач совместно с Россией в рамках второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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«
"Такие тренировки и отработка важных вопросов по применению нестратегического ядерного оружия являются одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала. Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных Сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы", - приводит слова Муравейко пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.
По его словам, оперативно-тактические комплексы "Искандер" выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, "пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям". Он сообщил, что аналогичное мероприятие выполнила и белорусская авиация.
«
"Изюминкой нашего учения являлось то, что до последнего момента командиры авиационных звеньев не знали, кто получит право отработать учебно-боевые задачи и с какого аэродрома будет работать авиация. Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью", - отметил начальник генштаба.
Муравейко сообщил, что пока рано подводить итоги. "Но как начальник генерального штаба могу сказать: ребята работали хорошо, это профессиональные действия", - сообщил он
«
"Все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока, выполнены четко, без суеты. Я удовлетворен работой наших расчетов, наших летчиков, нашего инженерно-технического состава", - сказал Муравейко.
Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 8

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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