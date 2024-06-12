Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 12.06.2024 (обновлено: 09:34 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952320860.html
В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил
В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 12.06.2024
В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил
В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для "Искандера-М",... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:06
2024-06-12T09:34
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952321607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0daacde10d1e3960ce565c147c68cd13.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для "Искандера-М", сообщило Минобороны в Telegram."В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", — уточнили в ведомстве.В свою очередь, личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-морского флота проведет снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования.Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Первый этап учения начался 21 мая по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это "плановой работой".Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952107611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Второй этап учений нестратегических ядерных сил
В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетные соединения Ленинградского военного округа отрабатывают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков, сообщает Минобороны.
2024-06-12T08:06
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952321607_209:0:1649:1080_1920x0_80_0_0_f9a05ae3cadc5691a8c22233648da41a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Россия, Безопасность
В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

Минобороны: военные отрабатывают получение боеприпасов для "Искандера-М"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для "Искандера-М", сообщило Минобороны в Telegram.
«
"В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", — уточнили в ведомстве.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Ядерные учения стали реакцией на действия Запада на Украине, заявил Шойгу
Вчера, 14:03
В свою очередь, личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-морского флота проведет снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования.
Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.
Кадры учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Минобороны показало видео учений ядерных сил
Вчера, 09:24
Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.
Первый этап учения начался 21 мая по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это "плановой работой".
Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.
Второй этап: Россия и Белоруссия проводят учения ядерных сил
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Россия и Белоруссия приступили ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Маневры не привязаны напрямую к международной военно-политической ситуации.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 8

Учения направлены на защиту Союзного государства от гипотетического противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

По информации Минобороны, во втором этапе задействованы истребители и ракетоносцы, а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Совместные мероприятия двух государств необходимы для поддержания готовности личного состава и техники к отражению любых возможных угроз.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На фото: выдвижение комплекса "Искандер" к заданной точке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

Учения проходят по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: стратегический ракетоносец Ту-22 (на переднем плане) и истребитель МиГ-31 на взлетно-посадочной полосе.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала