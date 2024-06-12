https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952320860.html

В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 12.06.2024

В Минобороны рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для "Искандера-М",... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:06

2024-06-12T08:06

2024-06-12T09:34

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для "Искандера-М", сообщило Минобороны в Telegram."В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", — уточнили в ведомстве.В свою очередь, личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-морского флота проведет снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования.Во вторник Минобороны объявило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил. Российские и белорусские военные отработают готовность к применению нестратегического ЯО.Цель маневров — поддержать готовность частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Первый этап учения начался 21 мая по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал это "плановой работой".Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20240611/shoygu-1952172940.html

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Второй этап учений нестратегических ядерных сил В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетные соединения Ленинградского военного округа отрабатывают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков, сообщает Минобороны. 2024-06-12T08:06 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность