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ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара - РИА Новости, 12.06.2024
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19:05 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/tsb-1952420198.html
ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара
ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара - РИА Новости, 12.06.2024
ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара
ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:05
2024-06-12T19:05
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россия
сша
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении регулятора. "Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю",- говорится в сообщении.
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара

ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара и евро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении регулятора.
«
"Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю",- говорится в сообщении.
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