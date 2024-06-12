https://ria.ru/20240612/tsb-1952420198.html

ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара

ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара - РИА Новости, 12.06.2024

ЦБ будет использовать отчетность банков для определения курса доллара

ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:05

2024-06-12T19:05

2024-06-12T19:05

экономика

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении регулятора. "Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю",- говорится в сообщении.

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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)