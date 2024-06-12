https://ria.ru/20240612/trevoga-1952308782.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.06.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T03:33

2024-06-12T03:33

2024-06-12T03:49

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты министерства на 3:29 мск, тревога звучит на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, в мире, россия, вооруженные силы украины