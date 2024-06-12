https://ria.ru/20240612/tort-1952452231.html
Почетные гости празднования Дня России в Катаре разрезали торт саблей
Почетные гости празднования Дня России в Катаре разрезали торт саблей - РИА Новости, 12.06.2024
Почетные гости празднования Дня России в Катаре разрезали торт саблей
Почётные гости празднования Дня России в Катаре, в том числе министр торговли и промышленности Мухаммед Аль Тани, разрезали праздничный торт в духе традиций... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:28
2024-06-12T23:28
2024-06-12T23:28
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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Почётные гости празднования Дня России в Катаре, в том числе министр торговли и промышленности Мухаммед Аль Тани, разрезали праздничный торт в духе традиций региона - саблей, передаёт корреспондент РИА Новости. После танцевальных, песенных номеров на русскую тематику и официальных выступлений настало время принятого на таких мероприятиях разрезания праздничного торта. Для этого почётные гости использовали саблю, которую после этого случайно уронили на пол. Выступая на праздновании Дня России в Катаре, посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин отметил, что уровень политического сотрудничества между двумя странами "уверенно растет". "Катар остаётся самым крупным арабским инвестором в экономику России", - отметил он, поблагодарив руководство страны за "твердую и сбалансированную позицию по Украине" и неприсоединение к антироссийским санкциям Запада.
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в мире, россия, катар, доха
В мире, Россия, Катар, Доха
Почетные гости празднования Дня России в Катаре разрезали торт саблей
Почетные гости празднования Дня России в Катаре разрезали торт саблей