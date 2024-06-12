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Мосбиржа прекращает торги долларом и евро - РИА Новости, 12.06.2024
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18:13 12.06.2024 (обновлено: 19:07 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/torgi-1952412410.html
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро - РИА Новости, 12.06.2024
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро
Московская биржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро из-за санкций со стороны США, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:13
2024-06-12T19:07
московская биржа
экономика
сша
россия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Московская биржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро из-за санкций со стороны США, говорится в сообщении торговой площадки.&quot;В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы &quot;Московская биржа&quot; с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро&quot;, — сказано в заявлении.В свою очередь, на фондовом и денежном рынках, а также рынке СПФИ торги продолжатся по всем инструментам, кроме тех, которые осуществляются с расчетами в американских долларах и евро. Ситуация на срочном рынке осталась без изменений. Как уточнили в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме.Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сообщил регулятор.В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952413317.html
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московская биржа, экономика, сша, россия, национальный клиринговый центр (нкц), владимир путин, москва
Московская биржа, Экономика, США, Россия, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Владимир Путин, Москва
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро

Мосбиржа объявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Московская биржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро из-за санкций со стороны США, говорится в сообщении торговой площадки.
«

"В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро", — сказано в заявлении.

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В свою очередь, на фондовом и денежном рынках, а также рынке СПФИ торги продолжатся по всем инструментам, кроме тех, которые осуществляются с расчетами в американских долларах и евро. Ситуация на срочном рынке осталась без изменений.
Как уточнили в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме.
Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сообщил регулятор.
В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.
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Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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