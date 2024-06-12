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В Японии восемь человек госпитализировали с тепловым ударом - РИА Новости, 12.06.2024
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15:17 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/tokio-1952372955.html
В Японии восемь человек госпитализировали с тепловым ударом
В Японии восемь человек госпитализировали с тепловым ударом - РИА Новости, 12.06.2024
В Японии восемь человек госпитализировали с тепловым ударом
Восемь человек госпитализированы в Японии с тепловым ударом из-за по-летнему жаркой погоды, сообщил телеканал NHK со ссылкой на пожарное управление Токио. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:17
2024-06-12T15:17
в мире
токио
япония
фукусима (префектура)
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ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы в Японии с тепловым ударом из-за по-летнему жаркой погоды, сообщил телеканал NHK со ссылкой на пожарное управление Токио. В Токио госпитализированы 8 человек от 20 до 80 лет с тепловым ударом. Из них один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. В среду в Токио столбик термометра поднялся до отметки 30,1 градус. В других районах страны температура поднялась до еще более высоких отметок. Впервые в этом году был превышен рубеж в 35 градусов – до 35,2 градусов поднялась температура в префектуре Фукусима. В префектуре Яманаси – 34,1 градус, в Киото – 33,9, в Фукуи – 33,8.
https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html
токио
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в мире, токио, япония, фукусима (префектура)
В мире, Токио, Япония, Фукусима (префектура)
В Японии восемь человек госпитализировали с тепловым ударом

В Токио восемь человек госпитализировали с тепловым ударом из-за жаркой погоды

© AP Photo / Eugene HoshikoЖара в Токио
Жара в Токио - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Жара в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Восемь человек госпитализированы в Японии с тепловым ударом из-за по-летнему жаркой погоды, сообщил телеканал NHK со ссылкой на пожарное управление Токио.
В Токио госпитализированы 8 человек от 20 до 80 лет с тепловым ударом. Из них один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. В среду в Токио столбик термометра поднялся до отметки 30,1 градус.
В других районах страны температура поднялась до еще более высоких отметок. Впервые в этом году был превышен рубеж в 35 градусов – до 35,2 градусов поднялась температура в префектуре Фукусима. В префектуре Яманаси – 34,1 градус, в Киото – 33,9, в Фукуи – 33,8.
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