https://ria.ru/20240612/tailand-1952400331.html

Глава МИД Таиланда заявил о желании вступить в БРИКС

Глава МИД Таиланда заявил о желании вступить в БРИКС - РИА Новости, 12.06.2024

Глава МИД Таиланда заявил о желании вступить в БРИКС

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг объявил об искреннем желании своей страны вступить в БРИКС в ближайшее время. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:16

2024-06-12T17:16

2024-06-12T17:16

в мире

таиланд

нижний новгород

брикс

g77

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_8b76f9f05f18471610282d3de8c74541.jpg

БАНГКОК, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг объявил об искреннем желании своей страны вступить в БРИКС в ближайшее время. Это заявление глава МИД Таиланда сделал на встрече Диалога БРИКС с развивающимися странами, которая проходила во вторник в Нижнем Новгороде. Полный текст выступления министра публикует в среду интернет-сайт таиландского внешнеполитического ведомства. "Для меня большая честь заявить об искреннем желании Таиланда стать членом БРИКС в ближайшее время", - заявил министр. "Я считаю, что чем скорее будут включены потенциальные новые партнеры БРИКС, тем сильнее будет голос БРИКС на мировой арене. Я был бы очень признателен за вашу поддержку полноправного членства Таиланда и надеюсь, что об этом будет объявлено на предстоящем саммите БРИКС в октябре в России", - добавил глава МИД Таиланда, обращаясь к министрам иностранных дел стран БРИКС. Он отметил, что встреча министров иностранных дел стран БРИКС и их коллег из развивающихся стран происходит во время фундаментальных преобразований в современном мире, который становится все более многополярным по своей природе. "На этом фоне БРИКС стал ключевым фактором этой трансформации. Таиланд разделяет мнение о том, что для достижения целей, к которым мы все стремимся, этот развивающийся мировой порядок должен опираться на твердую приверженность многосторонности. Он также должен быть направлен на создание системы глобального управления, которая была бы действительно инклюзивной и справедливой", - подчеркнул Сангиемпхонг, отметив крайнюю важность в этом процессе усилий по переосмыслению мироустройства и восстановлению доверия к международной системе с развивающимися странами в качестве ключевых игроков. "В этой связи я хотел бы высоко оценить роль БРИКС в отражении и защите интересов стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран", - пояснил он. По словам главы МИД Таиланда, его страна может многое предложить БРИКС. "Таиланд - строитель мостов. Принятие инклюзивного, инициативного и многостороннего подхода к продвижению общих интересов лежит в основе того, что мы делаем. Это суть нашей дипломатии. С этой целью Таиланд приложит все усилия для укрепления связей БРИКС в рамках региональных, субрегиональных и многосторонних структур, а именно АСЕАН, БИМСТЕК, Диалога азиатского сотрудничества (ACD), G77 и ООН", - сказал глава МИД Таиланда, являющегося членом всех перечисленных организаций. Он предложил от имени Таиланда странам БРИКС в дальнейшем расширять сотрудничество с развивающимися странами в области продовольственной и энергетической безопасности, используя изобилие энергии и продовольствия, которым обладают многие из нынешних и потенциальных членов группы. "Нам следует и дальше увеличивать нашу торговлю и инвестиции за счет расширения связей в цепочках поставок и трансграничных цифровых транзакций, а также содействия использованию местных валют", - продолжил он. "Нам следует и дальше активизировать сотрудничество Юг-Юг, чтобы дополнить сотрудничество Север-Юг. В этом отношении Таиланд готов инициировать конкретное техническое сотрудничество со странами БРИКС для обмена передовым опытом, уделяя особое внимание безопасности человека в четырех аспектах, а именно в здравоохранении, занятости, продовольствии, окружающей среде и энергетике", - также заметил Сангиемпхонг. "В заключение позвольте мне подчеркнуть мою убежденность в том, что членство Таиланда в БРИКС будет способствовать развитию этой уважаемой группы", - заключил министр иностранных дел Таиланда.

https://ria.ru/20240102/briks-1919487067.html

https://ria.ru/20240119/argentina-1922326681.html

https://ria.ru/20240528/smi-1948978914.html

таиланд

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, нижний новгород, брикс, g77, оон