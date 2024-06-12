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"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе - РИА Новости, 12.06.2024
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16:53 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/symptom-1952392005.html
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе - РИА Новости, 12.06.2024
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе
Страх Европы перед "российской угрозой" является абсолютно иррациональным и представляет собой опасность для всего мира, пишет египетская газета Al Ahram. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:53
2024-06-12T16:53
украина
сша
германия
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Страх Европы перед "российской угрозой" является абсолютно иррациональным и представляет собой опасность для всего мира, пишет египетская газета Al Ahram."Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях. Нет никакой реальной российской угрозы, которая могла бы оправдать эту эскалацию. Нет никаких признаков агрессивных намерений Кремля, о которых постоянно твердят лидеры некоторых из этих стран, особенно Германии и Франции", — говорится в материале.Авторы статьи считают, что самым опасным симптомом русофобии на Западе является разрешение некоторых стран НАТО использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, что напрямую может привести к эскалации конфликта за пределы территории Украины и возникновению угрозы для всего мира.В последние недели некоторые западные страны — Великобритания, Франция, США и другие — разрешили ВСУ применять полученное от них оружие для ударов по территории России. При этом США, например, уточняли, что речь идет о целях на территории, граничащей с Харьковской областью, но запрет на удары дальнобойными ракетами ATACMS сохраняется.Как заявил президент Владимир Путина встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240612/germaniya-1952195982.html
https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html
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украина, сша, германия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, США, Германия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе

Al Ahram: иррациональное поведение Запада из-за Украины чревато эскалацией

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Страх Европы перед "российской угрозой" является абсолютно иррациональным и представляет собой опасность для всего мира, пишет египетская газета Al Ahram.
"Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях. Нет никакой реальной российской угрозы, которая могла бы оправдать эту эскалацию. Нет никаких признаков агрессивных намерений Кремля, о которых постоянно твердят лидеры некоторых из этих стран, особенно Германии и Франции", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Германия на пороге восстания
Вчера, 08:00
Авторы статьи считают, что самым опасным симптомом русофобии на Западе является разрешение некоторых стран НАТО использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, что напрямую может привести к эскалации конфликта за пределы территории Украины и возникновению угрозы для всего мира.
В последние недели некоторые западные страны — Великобритания, Франция, США и другие — разрешили ВСУ применять полученное от них оружие для ударов по территории России. При этом США, например, уточняли, что речь идет о целях на территории, граничащей с Харьковской областью, но запрет на удары дальнобойными ракетами ATACMS сохраняется.
Как заявил президент Владимир Путина встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
На Западе раскрыли, как Европа получила пощечину из-за Украины
Вчера, 15:38
 
УкраинаСШАГерманияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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