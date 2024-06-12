https://ria.ru/20240612/symptom-1952392005.html

"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе

"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе - РИА Новости, 12.06.2024

"Трудно объяснить". СМИ назвали самый опасный симптом русофобии на Западе

Страх Европы перед "российской угрозой" является абсолютно иррациональным и представляет собой опасность для всего мира, пишет египетская газета Al Ahram. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:53

2024-06-12T16:53

2024-06-12T16:53

украина

сша

германия

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Страх Европы перед "российской угрозой" является абсолютно иррациональным и представляет собой опасность для всего мира, пишет египетская газета Al Ahram."Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях. Нет никакой реальной российской угрозы, которая могла бы оправдать эту эскалацию. Нет никаких признаков агрессивных намерений Кремля, о которых постоянно твердят лидеры некоторых из этих стран, особенно Германии и Франции", — говорится в материале.Авторы статьи считают, что самым опасным симптомом русофобии на Западе является разрешение некоторых стран НАТО использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, что напрямую может привести к эскалации конфликта за пределы территории Украины и возникновению угрозы для всего мира.В последние недели некоторые западные страны — Великобритания, Франция, США и другие — разрешили ВСУ применять полученное от них оружие для ударов по территории России. При этом США, например, уточняли, что речь идет о целях на территории, граничащей с Харьковской областью, но запрет на удары дальнобойными ракетами ATACMS сохраняется.Как заявил президент Владимир Путина встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240612/germaniya-1952195982.html

https://ria.ru/20240612/poschechina-1952376408.html

украина

сша

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украина, сша, германия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире